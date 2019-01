Medie: OB-flop kan være på vej hjem til barndomsklubben

Kamil Vacek var med i flyveren, da OB's Superliga-mandskab mandag rejste på træningslejr til Tyrkiet. Spørgsmålet er, om han også er med hjem.

Tjekken kom til OB forud for denne sæson, men han har ikke formået at tilspille sig en plads på det fynske mandskab og står således blot noteret for to meget korte indhop i Superligaen. Derfor kan Vacek være på vej videre, og nu skriver isport.cz, at Sigma Olomouc fra OB-spillerens hjemland kan være klar med en redningskrans til midtbanespilleren.

31-årige Kamil Vacek startede sin karriere i netop Sigma Olomouc og debuterede for klubben som 18-årig. Han forlod klubben i 2007 og har siden været lidt af en globetrotte med ophold i fem forskellige lande.

Jesper Hansen, sportsdirektør i OB, har tidligere fastslået, at Kamil Vacek kan forlade OB i dette transfervindue.

-Der er ingen tvivl om, at Kamil kom til Danmark for at spille, og det har han ikke gjort så meget indtil videre. Det har vi naturligvis forståelse for, samtidig med, at vi også glæder os over, at det betyder, at andre på hans position har gjort det godt, sagde Jesper Hansen til tipsbladet.dk 7. januar.

Kamil Vacek har kontrakt med OB frem til sommeren 2020.

