Medie: OB-spillere i slagsmål til træning

Yankuba Minteh er igen i fokus for det negative.

Fyens Stiftstidende var til stede til dagens OB-træning, og de beretter, at Mads Frøkjær og Yankuba Minteh var i et sammenstød af opsigtsvækkende karakter.

Bataljen skete, efter at Minteh havde sat en hård tackling ind på Frøkjær, som efterfølgende ikke lagde skjul på sin irritation over for den 18-årige holdkammerat.

Begge spillere blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger efterfølgende pillet ud af træningen. Det bekræftes af Fyens Stiftstidende reporter Leif Rasmussen, som var til stede ved træningen og fortæller samme version til avisen.

Han kalder episoden 'et slagsmål', som efterfølgende blev stoppet af adskillige tililende spillere.

- Der skete det, at Yankuba Minteh viste sin hurtighed og driblede forbi et par mand og blev tacklet hårdt af Omar Jebali. Så vendte han (Minteh red.) rundt og lavede en glidende tackling mod Mads Frøkjær, og så gik de i flæsket på hinanden, siger Fyens Stiftstidendes journalist i en video tilknyttet artiklen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med OB's fungerende presseansvarlige Nicolai Løvgret. Han er ved at undersøge sagen, men mener foreløbig, at slagsmål er et voldsomt ord at bruge. Han var ikke selv til stede, da episoden skete.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra OB's fodbolddirektør Björn Wesström.

Yankuba Minteh er igen havnet i problemer. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Episoden sker, samme dag som Yankuba Minteh er blevet idømt 19 disciplinærpoint og dermed to spilledages karantæne for at sparke et hjørneflag i stykker i fredagens udekamp mod FC Nordsjælland.

Yankuba Minteh blev i forrige weekend straffet af OB, fordi han havde forbrudt sig mod klubbens interne regelsæt ved at være i byen natten til lørdag. Han var derfor ikke med i OB's forårspremiere den følgende søndag.

Det er præcis to uger siden, at en lignende episode udspillede sig i Brøndby. Her røg Anis Ben Slimane og Mads Greve i totterne på hinanden. En episode, der siden blev anmeldt til politiet, som dog valgte ikke at sigte nogen af parterne.

