Medier: Stor Superliga-profil solgt

OB vinker farvel til Issam Jebali, der skifter til Gamba Osaka i Japan. Det skriver flere medier i Tunesien - herunder Lemaghrebog Mangish.

Den 30-årige angriber har ifølge medierne indgået en to-årig aftale med den japanske klub, som betaler OB en million euro - 7,5 millioner kroner - for den tunesiske landsholdsspiller, der har slået sine folder på Fyn siden 2019.

Dengang kom han til OB på en fri transfer, og nu formår fynboerne altså at sælge ham for et ganske pænt millionbeløb. I mellemtiden har Issam Jebali spillet 102 kampe og scoret 29 mål for de stribede og været en markant profil - det må siges at være en fynsk succeshistorie.

Jebali var utrolig tæt på at score i kampen mod Danmark under VM-slutrunden. Foto: Lars Poulsen

Gamba Osaka sluttede lige akkurat over nedrykningsstregen i den forgangne sæson, så Issam Jebali skal næppe regne med at komme til at spille med om medaljer, når han inden så længe rejser til "solens rige", hvor ligaen begynder igen til februar.

I Odense efterlader angriberen sin lillebror Omar Jebali, der har tilbragt en halvsæson i Superliga-klubben uden at spille et eneste minut. Det er næppe helt utænkeligt, at også han er fortid i Ådalen, når transfervinduet lukker om godt en måned.