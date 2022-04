Mesterklub henter talentfuld OB-duo

De forsvarende belgiske mestre Club Brugge er gået på rov i OB.

De har sikret sig aftaler med ungdomsspillerne Tobias Lund Jensen og Jonathan Foss, når den nye sæson starter. Det oplyser den fynske klub på deres Twitter-profil:

- Når vi sælger to spillere direkte fra vores Akademi, er det et stærkt eksempel på, hvilket højt niveau vores Akademi har.

- Det vil være et aktuelt eksempel på, hvordan drømme også kan opnås gennem Akademiet, og det viser, at vores trænere og spillere sammen leverer et fantastisk arbejde, siger fodbolddirektør i OB, Björn Wesström, til klubbens hjemmeside.

Club Brugge havde tidligere på året de to danskere til prøvetræning, og nu gør de fra sommer Andreas Skov Olsen selskab i Belgien.

17-årige Jonathan Foss spiller til dagligt for OB's U19-hold i det centrale forsvar:

- Foss er en af de spillere, som allermest elsker at forsvare, og han udviser helt vildt meget energi. Når han får tacklet eller clearet en bold, så jubler han, som når han har scoret et mål, og det er jo kendetegnet ved en god forsvarsspiller; at man er dedikeret og går op i at forsvare, siger OB's akademichef, Tonny Hermansen.

16-årige Tobias Lund Jensen gør sig hovedsageligt på kanten, og han besidder ifølge klubbens akademichef 'et ekstraordinært talent'.

Han spiller til dagligt for U17-holdet i OB, men har også optrådt syv gange og scoret et mål for Danmarks U16-landshold.

Begge spillere har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2025.