Michelsen: - Jeg glæder mig

OB-cheftræner Jakob Michelsen ser frem til forårssæsonen, selv om han ikke er fundet egnet til at stå i spidsen for holdet efter sommerferien

Bidende kulde, vedvarende regn og en fyreseddel. Den velkomst til et nyt år kunne nok slå de fleste af pinden, men OB-træner Jakob Michelsen mødte torsdag op i Ådalen efter vinterpausen med en gejst og virkelyst, som var han nyansat.

Påtaget, muligvis, men faktisk ville kun drevne iagttagere kunne spore mismod i øjnene på den 40-årige træner, som i pausen fik besked om, at han ikke får forlænget sin kontrakt med den fynske superligaklub, når den udløber til sommer.

Selv gav han med udtryk for, at alt nærmest er i den skønneste orden.

- Det var dejligt at komme i gang igen. Efter en vinterpause glæder man sig til at se spillerne og staben og alle omkring klubben igen, og det var godt at være tilbage på banen, som man jo elsker at stå på, sagde Michelsen efter formiddagstræningen på det dyngvåde anlæg i Odense.

Ingen garantier

- Jeg ser frem til foråret. Jeg glæder mig til at spille et sjovt forår og håber, at jeg kan levere en god afslutning her i Odense, som er en fantastisk fodboldby med nogle meget engagerede fans, sagde Michelsen.

- Hvordan vil det præge dit job, at alle ved, at du ingen fremtid har i OB?

- Der er ingen garantier i fodbold. Jeg glæder mig bare til at komme i gang, og jeg glæder mig til at fuldføre min aftale med klubben, sagde Jakob Michelsen.

Jakob Michelsen håber på at slutte godt af i OB, så han står bedst muligt rustet til fremtiden. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

- Jeg har et halvt år tilbage, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at slutte godt af. Og det er jeg sikker på, at også spillerne og staben og alle omkring og i OB gerne vil.

- Det bliver vel vanskeligt at opretholde din autoritet og opnå respekt fra den trup, du arbejder med?

- Der er eksempler på, at det er gået godt, og der er eksempler på, at det er gået skidt. Jeg er helt sikker på, at spillertruppen og jeg kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at slutte godt af, sagde Michelsen.

Sidste dans

- Jeg har det rigtigt fint med truppen. Jeg har været sammen med mange af spillerne i to et halvt år, og det er lang tid i moderne fodbold. Jeg glæder mig nu til ’the last dance’ sammen med dem.

- For at hive en anden engelsk kliché frem, så er det nævnt, at du er en ’dead man walking’, hvis dage er talte. Hvordan bliver det at arbejde under de betingelser?

- Jeg har en kontrakt, som udløber til sommer, og kontraktudløb er en helt naturlig ting i fodbold. Jeg glæder mig bare til foråret, og jeg vil gøre alt for at slutte godt af. Det er jeg sikker på, at spillerne også vil, sagde Jakob Michelsen.

En kamp ad gangen

Længe før, det blev officielt, at Michelsen ikke får sin kontrakt forlænget, stod det klart, at OB-sportschef Michael Hemmingsen afsøgte markedet for at finde Michelsens afløser. Det gjorde naturligvis ikke livet og jobbet lettere for den resultatmæssigt pressede cheftræner.

- Hvordan vil du beskrive din relation til Michael Hemmingsen?

- Jeg har et fint forhold til folkene i og omkring OB, og jeg ser frem til at slutte min treårige kontrakt til sommer, og så slutte rigtigt godt af i Odense.

- Hvad mener du om forløbet frem til nu, hvor der har været meldinger om, at OB har søgt efter din afløser?

- Der er altid rygter og spekulationer. Jeg forholder mig til min kontrakt. Det handler om at tage en kamp ad gangen og om at gøre det så godt, man kan, sagde Michelsen.

Bedst rustet

- Jeg har kontraktudløb til sommer, og jeg står bedst muligt rustet til fremtiden, hvis vi vinder så mange fodboldkampe som muligt.

- Det gælder også for klubben. Jeg går på arbejde hver eneste dag med det mål for øje, at jeg vil vinde så mange fodboldkampe som muligt.

- Ved du, hvad fremtiden byder på for dit vedkommende?

- Det må tiden vise, men jeg er ret sikker på, at det har noget med fodbold at gøre, sagde Jakob Michelsen.

OB meddelte efter træningen torsdag, at sportschef Michael Hemmingsen ikke havde tid til at medvirke i et interview.

