Midlertidig OB-træner vil bygge op til næste cheftræner

Midlertidig OB-træner Michael Hemmingsen vil bruge foråret på at opbygge en spillestil, som passer til den cheftræner, der skal stå i spidsen for det fynske superligahold fra næste sæson.

Hemmingsen, der egentlig er ansat som sportschef, har afløst fyrede Jakob Michelsen som cheftræner i resten af foråret og fik en fin start med en 2-0-sejr over AaB søndag aften.

Han ser det som sin opgave at gøre holdet klar til fremtiden under en ny træner.

- Jeg prøver at give holdet det udtryk, som OB skal have. Det arbejder vi hårdt på, og det skal gerne blive tydeligere for hver dag, der går, siger Hemmingsen.

Fynboerne skal efter landsholdspausen spille nedrykningsspil, og her er målet klart for OB.

- Vi sigter efter, at vi skal i Europa. Derfor er første mål, at vi skal slutte på syvendepladsen.

- Det betyder ikke, at vi kigger mere op end ned. Vi er en del af nedrykningsspillet, og der kan alt ske, lyder det fra den midlertidige OB-træner.

Forsvarsspilleren Jeppe Tverskov var stærkt tilfreds med holdets præstation mod AaB. Sejren var vigtig for OB-truppens psyke.

- Det var vigtigt, at vi viste en respons oven på alt det, som er sket den seneste uge. Det kan være noget, som sætter sig mentalt. Så det var vigtigt at få vasket det væk, lyder det fra Tverskov.

Han fokuserer modsat sin træner ikke på europæisk fodbold, men har kun blik på at undgå den helt store katastrofe.

- Det gælder om at holde de to nederste pladser på afstand. Og så må vi tage de gulerødder, som kommer efterfølgende. Men lige nu kigger vi kun nedad.

OB sluttede grundspillet på ottendepladsen med otte point ned til Lyngby, der er placeret lige under nedrykningsstregen.

Bettingtrick: Scor kassen på gule kort