Nedtur for Superliga-profil: Nu er anførerbindet også taget fra ham

Først blev han sat på bænken, så røg han ud på tribunen, og nu er anførerbindet taget fra ham…

Det har været nogle hårde uger for OB’s Kenneth Emil Petersen, der nu må kalde sig eks-anfører i den fynske klub.

OB-træner Jakob Michelsen har besluttet, at anførerbindet fremover skal sidde på overarmen af Janus Drachmann, mens Jeppe Tverskov bliver ny vice-kaptajn.

- Jeg har haft en rigtig god snak med Kenneth Emil om hans position og rolle på holdet og i truppen, og vi er helt enige om, at det giver god mening at flytte anførerrollen videre til en anden i truppen, og der er valget faldet på Janus Drachmann, siger OB-træner Jakob Mihcelsen til klubbens hjemmeside.

Anførergruppen i OB består nu af Drachmann, Jeppe Tverskov og målmand Sten Grytebust

- Det betyder, at Janus Drachmann har et par af de spillere med omkring sig, der har været i klubben i længere tid. På den måde mener jeg, at vi har en stærk anførergruppe, som kan være med til at gøre, at truppen også fremover fremstår som en stærk enhed, siger Jakob Michelsen.

Ifølge OB-træneren vil den degraderede OB-kaptajn Kenneth Emil Petersen forsat have en vigtig rolle i truppen, som en af de spillere, som de yngre folk i truppen kan læne sig op ad.

Janus Drachmann, der i sommer kom til den fynske klub fra FC Midtjylland, bærer for første gang anførerbindet, når OB søndag møder FC Nordsjælland på hjemmebane.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Kenneth Emil Petersen, men på Twitter skriver den 33-årige OB-forsvarer, at han både har været stolt og glad for sin tid som anfører i klubben, og at OB står med en stærk anførergruppe.

Jeg har både været stolt og glad for min tid som anfører i klubben. Nu er tiden kommet til at give bindet videre. Og det her er altså en stærk anførergruppe. Ses søndag https://t.co/9oXETHYg53 — Kenneth Emil Peterse (@kennethemilp) 30. august 2018

