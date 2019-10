Norsk dynamitstang fik Odense til at eksplodere

Sander Svendsen scorede to, var involveret i det tredje mål – og brændte et par af de helt store. FCN-spiller fik direkte rødt kort

ODENSE (Ekstra Bladet): Sander Svendsen skal godt nok bruge en del chancer til at score sine mål, men hvad gør det, når den klejne nordmand bare forsøger sig tit?

To kasser var i hvert fald nok til at sænke et meget opportunistisk spillende Nordsjælland-mandskab i Odense, og dermed holder de stribede sig efter en direkte duel med sidekammeraterne i ligaen inde i det fine selskab i top 6.

Det gjorde fynboerne vel at mærke på en dag, da truppen var voldsomt udfordret af hele og halve skader plus et par karantæner, så den gamle måltyv Anders K. Jacobsen måtte tage en tørn som højre wingback.

Det forhindrede ham dog ikke i at være involveret i opspillet til det tredje og måske afgørende mål i den fase, da gæsterne for alvor havde fat i fynboerne. Anders K. Jakobsen fik trods en hård tackling, der kaldet skriget frem, sendt bolden videre til Bashkim Kadrii, der spillede fladt ind til Sander Svendsen.

Nordmanden tog et træk til højre – men brændte helt fri på FCN-keeperen Nicolai Larsen. Men… Jacob Barrett fangede kuglen ude i venstre, spillede retur – og i anden omgang kiksede nordmanden så ikke.

3-1 fik roen til igen at sænke sig over OB’erne, der ellers var ved at blive pænt stressede af de evigt offensivt tænkende og velspillende gæster fra Farum, der havde vendt 2-0 ved pausen til 2-1 på lidt trylleri på højrekanten af Mohammed Kudus, der snød to mand og via Jeppe Tverskovs hæl fandt Mikkel Damsgaard, der let kunne reducere til 2-1 i det 53. minut.

Isaac Atanga havde ovenikøbet en kæmpe chance helt fri for at udligne kort før den fulde time, men angriberen traf end ikke målet.

OB kunne have ført 4-0 ved pausen, hvis samme Sander Svendsen i den spæde start ikke havde brændt en kæmpe chance og Bashkim Kadrii sekunder efter sin scoring til 1-0 ikke havde taget et træk for meget, så afslutningen endte i sidenettet.

Bashkim Kadrii bragte OB på 1-0 i en af flere situationer, hvor FCN’s bageste kæde sejlede rundt – specielt i højre siden omkring Mads Døhr Thychosen og veteranen Kian Hansen. En lang bold landede hos Jacob Barrett, der fandt Sander Svendsen, som igen spillede videre til en relativt blank Bashkim Kadrii, der uden større dikkedarer kunne sende bolden i mål.

2-0 kom efter 32 minutter på hjørnespark, hvor Jeppe Tverskov sprang højere og i hvert fald bedre end Kian Hansen og sendte bolden hårdt mod målgabet. Riposten hakkede Sander Svendsen ind med en høj støvle.

FCN er bare ikke et mandskab, der lader sig gå på af en måltavle med forkerte cifre, og de unge Farum-folk kom lystige buldrende – dog uden sædvanligt afkast i form af store chancer, før Kudus skruede op for charmen på højrekanten.

Scoringen til 3-1 slukkede dog den værste optimisme hos de i dagens anledning sortklædte gæster, og OB kunne vende tilbage til simple plan: Hurtigt foran – og så kriger vi den hjem!

Det gjorde de, og OB kan med en ny hjemmekamp næste søndag mod Hobro tage endnu et skridt mod et fornyet abonnement på top 6. Forinden lurer så lige en drilsk pokalkamp torsdag i AGF, men det er en helt, helt anden historie.

Tilskuerne på den såkaldte stemningstribune åbnede anden halvleg med taktfaste støtteråb til Lars Høgh, Lars Høgh, Lars Høgh! En smuk gestus til den igen kræftramte legende, der dog ikke var til stede på stadion.

Clinton Antwi fik direkte rødt kort i slutfasen for en vild tackling med højt hævede knopper på Moses Opondo.