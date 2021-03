Nu reagerer den fyrede

Med én runde tilbage af grundspillet i Superligaen blev Jakob Michelsen fyret som cheftræner for OB.

Det stod allerede klart i januar, at hans kontrakt ikke ville blive forlænget, og at klubben var gået på jagt efter en ny træner, som skulle tage over efter sæsonen.

Fyringen kommer da heller ikke bag på Michelsen.

- Jeg er helt afklaret med fyringen, som ikke kom som den store overraskelse, siger han i en skriftlig meddelelse.

- Til trods for en lidt udfordrende sidste periode er jeg tilfreds med min tid i OB, hvor jeg har været med til at skabe de bedste placeringer de seneste ti sæsoner.

Michelsen har ikke udtalt sig om fyringen, siden OB mandag meddelte, at sportschef Michael Hemmingsen overtager holdet i en rolle som manager for resten af sæsonen.

Michelsen ønsker fortsat ikke at stille op til et interview, men han understreger i sin meddelelse, at han ser tilbage på en god tid i den fynske superligaklub.

Han fremhæver særligt sæsonen 2018/2019, hvor OB spillede med om medaljer og sluttede på femtepladsen i landets bedste fodboldrække.

- Specielt begejstringen på Fyn efter vores kvalifikation til mesterskabsslutspillet, hvor vi længe lå til at vinde bronzemedaljer og var i pokalsemifinalen står klarest i erindringen.

- Det ærgrer mig dog stadig, at vi missede europæisk deltagelse på sidste spilledag de foregående to sæsoner i træk, siger han.

OB har hyret den tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde til at hjælpe med at finde en ny cheftræner.

Efter 21 kampe ligger OB på niendepladsen i Superligaen med 25 point. I sidste runde af grundspillet møder holdet AaB på udebane.

