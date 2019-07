Ny OB-rustning: Forstærker offensiven igen

Superligaklubben OB har tirsdag tilføjet nyt offensivt blod til Jakob Michelsens trup.

Den fynske klub meddeler på sin hjemmeside, at tuneseren Issam Jebali er hentet ind på en treårig kontrakt. Han skifter på en fri transfer.

Tidligere i karrieren har han både spillet på kanten og som central angriber, og ifølge sportsdirektør Jesper Hansen kan han komme til at spille begge dele for OB.

- Han kan både spille fremme og på siden i to- og tremandsangreb og er teknisk dygtig. Han er meget fleksibel og passer derfor ind i den måde, vi spiller på.

- Han er en rigtig fin afslutter, og han er også god en mod en, og så fylder han en del med sine 1,86 meter, siger sportsdirektøren.

27-årige Issam Jebali har tidligere spillet i skandinaviske klubber med succes. I 2015 skiftede han til den svenske klub IFK Värnamo, som solgt ham videre til Elfsborg, før han for et år siden blev solgt til Rosenborg.

Efter bare et halvt år i Rosenborg blev han med profit solgt videre til Al-Wahda i Saudi-Arabien. Her nåede han kun at spille i et halvt år, før kontrakten blev ophævet.

Han kender OB's cheftræner, Jakob Michelsen, og det var medvirkende til, at tuneseren havnede i Odense.

- Jeg har snakket med flere danskere, som kender klubben, og jeg har kun hørt godt om den. Derfor var det en ret nem beslutning at tage, da jeg fik chancen.

- Jeg kender cheftræner Jakob Michelsen, fra da jeg spillede i Elfsborg, og han trænede Hammarby, og det er også en af grundene til, at jeg valgte OB, siger Jebali.

Han har spillet en enkelt landskamp for Tunesien.

Tidligere i transfervinduet har OB også hentet offensiv forstærkning i form af den norske angriber Sander Svendsen, mens offensivspillerne Rasmus Festersen og Nicklas Helenius forlod OB inden sæsonen.

