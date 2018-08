OB-anfører raser: - Jeg bliver kastet ud foran bussen

OB har haft en forfærdelig sæsonstart og ligget på sidstepladsen i flere runder, og krisetegnene var så småt begyndt at melde sig, inden de fik sæsonens første sejr i weekenden og nu er ved at til tilslutningen til konkurrenterne igen.

Sejren mod Vejle BK kom uden Kenneth Emil Petersen, der simpelthen var blevet sat af, og det er en tilværelse, som han ikke er tilfreds med. Han føler sig udpeget som skurken.

- Det er selvfølgelig en skuffende situation, jeg er havnet i. Jeg havde egentlig fuld forståelse for Jakobs valg, da han satte mig af mod FC Midtjylland, for jeg må også kigge indad. Jeg har ikke leveret på det niveau, som jeg før har gjort.

- At jeg så ugen efter får det sidste spark i ryggen, bliver kastet ud foran bussen og bliver gjort til syndebuk, er nok ikke måden, jeg ville have gjort det på, hvis manden et par måneder før var blevet anfører, siger Kenneth Emil Petersen til TV3 Sport.

SE TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN

Kenneth Emil Petersen er på papiret stadig anfører, men hvis han bliver ved med at sidde på bænken, kan det være et spørgsmål om tid, før han undergår samme udvikling som William Kvist, der har overgivet anførerbindet til Carlos Zeca i FC København.

Hvis Kenneth Emil skal til en ny klub, så er det næppe Randers FC...



Min top 3 over de dårligste sange nogensinde komponeret:



1. Nu er der mål til Randers FC

2. Barbie Girl

3. Nu er der mål til Randers FC — Kenneth Emil Peterse (@kennethemilp) 29. juli 2018

OB-anføreren mener, at Michelsen taler som en fan, hvor Kent Nielsen var faglig



Se også: Hjem til Danmark? Superliga-legende slipper fri af klubben

Se også: Afsløring: FCM-profil tæt på stort skifte – åbner det døren for Tibbling?

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020