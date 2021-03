OB-angribers dilemma: Konen skifter klub

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

Der er lige omkring 2300 kilometer skråt op over Europa fra Bukarest til Odense, og det kan blive den afstand, som Mart Lieder fra OB og hustruen Tess Wester kommer til at få i næste sæson.

Det skulle da lige være, hvis Lieder fandt en anden klub at spille for. Situationen er opstået, da Wester til daglig er håndboldmålmand i Odense, men det er nu blevet meldt ud, at hun skifter til den rumænske hovedstadsklub CSM Bururesti. Det skriver håndboldsitet Europamester.dk.

Dermed bliver det interessant at se, hvorvidt det kommer til at blive sådan, at den hollandske angriber kommer til at finde en ny klub til sommer, som ligger i nærheden af konens nye klub, som hører til blandt de største i Europa.

Mart Lieder har stadig ét år tilbage af sin aftale med OB til sommer, og han har da også tidligere udtalt, at det er hans hensigt at blive på Fyn, hvor han dog ikke har haft den bedste start.

Dog kom han omsider på scoringstavlen i Superligaen for odenseanerne i weekendens sejr på 2-1 over Randers.

Det er hidtil blevet til lidt mere end et år for hollænderen i Odense, som ankom fra SønderjyskE. Tidligere har han også spillet forklubber som tæller Eindhoven, Aarau, Dordrecht, Waalwijk og Vitesse.

I den seneste kamp kom holdkammeraten Oliver Christensen i et uheldigt lys.

Vanvittige tal! Barcelona sætter deres lid til Messi

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning