OB ansætter svenske Andreas Alm som ny cheftræner

Andreas Alm skal stå i spidsen for OB, når klubbens trup vender tilbage fra sommerferien 18. juni.

Superligaklubben har ansat svenskeren som ny cheftræner på en treårig kontrakt. Det skriver OB på sin hjemmeside.

- Det er en god dag, og det er rigtig positivt, at vi nu har fundet vores cheftræner for de kommende tre år.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan tiltrække en træner som Andreas Alm, som vi mener er yderst kompetent. Vi er glade for, at han kan se sig selv i OB, og at han kan følge vores fremtidige planer for klubben, siger sportschef i OB Michael Hemmingsen.

47-årige Alm har tidligere stået i spidsen for Vejle Boldklub i Danmark, svenske AIK og senest BK Häcken.

De to svenske klubber har han været med til at kvalificere til Europa League.

Andreas Alm siger til OB's hjemmeside, at det er en stor fornøjelse at skulle stå i spidsen for klubben fremover.

- De mennesker, jeg har mødt fra OB, udstråler ambition og stolthed, og kombineret med det potentiale, der findes i Odense og på hele Fyn, har missionen ubegrænsede muligheder, siger Andreas Alm.

OB fyrede i marts Jakob Michelsen som cheftræner i klubben med øjeblikkelig virkning, selv om han havde kontraktudløb til sommer. Fyringen kom i kølvandet på et 0-3-nederlag til Brøndby.

Siden har Michael Hemmingsen fungeret som midlertidig cheftræner.

OB sluttede grundspillet i superligaen på ottendepladsen i denne sæson med 28 point for 22 kampe. I nedrykningsspillet er det hidtil blevet til ni point i otte kampe.

Andreas Alm fortsætter som cheftræner i BK Häcken resten af maj, inden han til juni tiltræder i OB.

Her får han Henrik Hansen som assistenttræner. Han forlængede i april sin kontrakt med klubben, så den løber til sommeren 2024.