OB boykottet i tæt Superliga-kamp

Uofficielle fanfraktioner protesterede over 20 idømte karantæner og holdt kæft eller blev helt væk fra et station, der i perioder var tyst som et kapel

ODENSE (Ekstra Bladet): Det endte i en ren nullert, da OB og FC Nordsjælland i søndagens ’brunchfodbold’ åbnede fodboldballet lige efter ordinær kirketid med indlagt mulighed for en efterfølgende hivert på kroen.

For en uge siden hev OB 1200-1500 fans med over Lillebælt og fik sæsonens første sejr i Vejle – denne søndag var der godt nok efter fintælling 5364 tilskuere på det fynske stadion med vekslende navne, men der var i lange perioder tyst som til en bisættelse i det nærmeste kapel.

Ifølge OB Ultras er den uofficielle fanfraktion blevet ramt af ca. 20 karantæner, og derfor boykottede tilhængerne en kamp, hvor det nærmest kom som et chok, da der brød klapsalver løs efter en stiv halv times spil. Det gik pludselig op for folk, HVOR stille der havde været indtil da på Richard Møller Nielsen-tribunen bag det ene mål.

Tæt kamp mellem OB og FC Nordsjælland. Foto: Carsten Bundgaard / Ritzau Scanpix

Der var såmænd ellers nok at applaudere i et opgør med pæne chancer til begge mandskaber, og at 0-0 kampe ikke behøver være kedelige blev bevist over 90 minutter i den fynske hovedstad. Men begge hold manglede i den grad en kølig lejemorder i front.

Indskiftede Andreas Skov Olsen fik ellers en pæn mulighed i overtiden for at slæbe alle tre point med hjem til Farum, hvor der vel også på en normal søndag er omtrent lige så stille som denne søndag i Odense…

Men Sten Grytebust viste nok engang, at det nok er meget godt, OB ikke fik vekslet en mio. euro ind i kassen i bytte for keeperen. Nordmanden kastede sig resolut ned i afslutningen inde i det lille felt og reddede det ene point hjem til OB, der fortsat sovser rundt i bunden.

Samme Grytebust måtte sprælle grundigt for at redde et nærgående hovedstød fra Abdul Mumin over tværstangen i det 33. minut, da Mikkel Rygaard sendte et hjørnespark direkte ind i panden på forsvarsspilleren.

Det mest overraskende i kampen var sådan set, at netop Mumin holdt sig på banen i 90 minutter plus overtid, for stopperen var i den grad udfordret i dueller med Andreas K. Jacobsen ved flere lejligheder, hvor OB’eren med fysik fik kantet modstanderen af.

Men ingen af mulighederne blev omsat i mål. OB havde store tilbud til Nicklas Helenius, der tøvede med det, der kunne være blevet en giftig afslutning i første halvleg – og ikke mistimede et muligt hovedstød efter pausen, da han igen blev serviceret af angrebsmakkeren.

FCN’s Nicklas Strunck havde et giftigt, fladt forsøg lige forbi nærmeste OB-stang kort før pausen, og Mads ’Mini’ Pedersen bragede kuglen i Grytebusts sidenet fem minutter efter tea-time.

AK Jacobsen kunne omvendt have sikret sejren, da han elegant tæmmede bolden i luften og bankede løs et splitsekund senere, men Nicolai Larsen parerede fornemt.

OB ville gerne have haft et straffespark allerede efter fem minutter, da Victor Nelssons ene arm var i berøring med bolden, og den episode kunne sikkert have været afgjort af en hærskare af VAR-observanter – men de var, ligesom de normalt mest larmende fans, fraværende på stadion.

