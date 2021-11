OB-chef bekræfter: Vi er i dialog med Max Fenger

Max Fenger scorede det sidste mål i OB's 2-0 sejr over FC Nordsjælland, og angriberen er generelt begyndt at få mere og mere spilletid, som sæsonen er skredet frem.

Den talentfulde angriber har dog kontraktudløb hos fynboerne til sommer, og derfor kan han frit forhandle med andre klubber fra det nye år.

Sportschef Michael Hemmingsen fortæller dog, at ambitionen er at forlænge med Max Fenger, som han håber, bliver i OB mange år endnu.

- Vi er i dialog med Max og hans agent om en forlængelse, og jeg håber, at vi ender med at nå hinanden.

- Vi håber da meget på at forlænge med Max Fenger, så han kan blive i OB mange år, siger sportschefen.

Lader agenten komme til

Også Jens Jakob Thomasen og Alexander Juel Andersen har kontraktudløb, men sportschef Michael Hemmingsen ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt de er blevet tilbudt en forlængelse.

Selv ønsker Max Fenger ikke at forholde sig til sin kontraktsituation, men han understreger dog, at han er glad for at være i OB, selv om efteråret har været op og ned.

- Lige nu lader jeg min agent om at forhandle kontrakt, uanset om det er OB eller en anden klub, siger Max Fenger.

Max Fenger kigger selv tilbage på et efterår, som han ikke er tilfreds med.

- Jeg er meget selvkritisk, så jeg ville gerne både have spillet flere minutter, men også scoret flere mål, så jeg er ikke tilfreds med den her efterårssæson, men det er jo op til træneren.

- Jeg føler, at jeg griber chancen, hver gang jeg får muligheden for at spille, og det er jo også begyndt at se lysere ud her mod slutningen af efteråret, lyder det fra angriberen.