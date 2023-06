OB forlænger med målmanden Martin Hansen

OB har i Martin Hansen fundet den målmand, som holdet vil satse på i de kommende sæsoner.

Det er den samme keeper, som har stået på mål for OB i 26 kampe i den forgangne sæson.

Den fynske fodboldklub har nu papir på Martin Hansen frem til sommeren 2026 med option for et år yderligere. Det oplyser OB torsdag på sin hjemmeside.

- Han har et smittende lederskab og en krævende indstilling til sig selv, sine medspillere og klubben, som gør os alle bedre i hverdagen.

- Derfor ser jeg ham også som en af Superligaens allerbedste målmænd, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

Martin Hansen, der har en fortid i Liverpool uden dog at spille kampe, skiftede til OB i august 2022. Siden blev han hurtigt førstekeeper og har holdt buret rent i seks af sæsonens kampe.

- Som jeg sagde, da jeg kom til, så kunne jeg godt se mig selv være her i længere tid, og selv om vi har haft en skuffende sæson, så stikker jeg ikke halen mellem benene.

- Det kan godt tage tid at opbygge et hold og en trup, som kan indfri de forventninger, der er til os, og det har jeg besluttet mig for, at jeg vil vie min formentlig sidste del af karrieren til, siger den 33-årige keeper.

OB havde i forvejen en kontrakt med Martin Hansen frem til sommeren 2024, men parterne ville gerne gøre aftalen længere.

- Det er vigtigt, der er nogle af de lidt ældre spillere, som vier deres fremtid til et projekt, og det har jeg valgt at gøre.

- Jeg føler, at der er voldsomt meget potentiale herude. Der er nogle skruer, der skal skrues på, og der kommer jeg også til at være i forreste kæde, for der er et kæmpe potentiale i klubben og i hele området.

- Det handler bare om, at vi skal gå i samme retning alle sammen, siger Martin Hansen.

OB sluttede sæsonen som nummer otte i Superligaen.