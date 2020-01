OB henter endnu en profil

Efter at have været på kontrakt i FC Astana, Groningen og senest Norrköping, vender 26-årige Kasper Larsen nu hjem til dansk fodbold.

Og som det var tilfældet, før han drog ud, er det OB, han igen har skrevet kontrakt med.

Det oplyser den fynske superligaklub lørdag på sin hjemmeside.

Forsvarsspilleren har underskrevet en kontrakt, der gælder de næste fire et halvt år.

Én gang Odense, altid Odense Vi har sikret os Kasper Larsen frem til sommeren 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Det er fem år siden, han havde en stribet trøje på, men han har aldrig glemt sin klub og sin by Giv vores nummer 5 en hjertelig velkomst ⚽#stribetforlivet #obdk #velkommenhjemkasper pic.twitter.com/WXQJu49egx — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) January 18, 2020

- Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes os at få Kasper Larsen hjem igen. Han blev solgt som bare 22-årig og har fået erfaring i udlandet, og det er en helt anden spiller, der kommer hjem til Ådalen igen. Vi sender gerne spillerne ud i en ung alder, når vi føler, at de er klar til det, og når de så kommer tilbage, kan de bidrage med en masse i truppen, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Han blev rykket op i førsteholdstruppen i 2012, og tre år senere lejede OB ham ud til kasakhiske FC Astana. Efter det knap så succesfulde ophold, købte hollandske Groningen ham.

Efter tre sæsoner i hollandsk fodbold, skiftede han i august 2018 på en fri transfer til IFK Norrköping, med hvem han i 2019 opnåede en femteplads i Allsvenskan.

Med kontrakten er OB nu oppe på fem nye ansigter i spillertruppen - samt en ny sportschef i indeværende transfervindue.

23. december: Islandske Aron Elís Thrándarson skifter fra Aalesund til OB.

27. december: Klublegenden Michael Hemmingnsen bliver præsenteret som ny sportschef fra 1. februar.

28. december: Angriberen Mikkel Hyllegaard forlader Danmarksserie-tilværelsen for at prøve kræfter med OB og Superligaen.

3. januar: Ramon Leeuwin forlader Odense til fordel for AZ i hollandsk fodbold.

6. januar: Mart Lieder tegner kontrakt med OB, og han fortsætter på Fyn, når aftalen med SønderjyskE udløber til sommer.

6. januar: Hobros store profil Emmanuel Sabbi sætter sin signatur på en kontrakt med fynboerne. Som Lieder bliver det også først fra sommer.

8. januar: Alexander Juel Andersen hentes permanent i Vendsyssel, efter han har spillet på leje i OB i efteråret.

