OB henter fodbolddirektør i svenske AIK

Superligaklubben OB ansætter Björn Wesström som ny fodbolddirektør fra 1. januar 2022. Han kommer til fra den svenske fodboldklub AIK Stockholm.

Det oplyser OB på sin hjemmeside torsdag.

48-årige Björn Wesström kommer til OB fra en stilling som administrerende direktør i AIK Stockholm, hvor han har været tilknyttet siden 1999.

I AIK har han blandt andet har været sportsdirektør i over otte år, inden han i april 2020 blev forfremmet til administrerende direktør i klubben.

- Under den omfangsrige proces har vi oplevet en meget stor interesse for stillingen med et bredt felt af gode kandidater.

- Vi er derfor meget stolte over, at vi kan tiltrække en så stor kapacitet fra en nordisk topklub, siger Niels Thorborg, bestyrelsesformand i Odense Sport & Event, selskabet bag OB.

Björn Wesström har stået for køb og salg af spillere i AIK og stod i 2017 bag Alexander Isaks skifte fra AIK til Borussia Dortmund. Isak spiller i dag for spanske Real Sociedad.

Enrico Augustinus, administrerende direktør i Odense Sport & Event, mener, at Björn Wesström passer perfekt ind i OB's strategi og retning.

- Med hans baggrund som ungdomstræner og -konsulent vil han også kunne styrke forbindelsen mellem akademiet og førsteholdet, vurderer Enrico Augustinus.

Björn Wesström ser frem til at blive genforenet med OB-træner Andreas Alm, som han i knap otte år samarbejdede med i AIK. OB skal være en topklub, siger han.

- Der er en historik i klubben, som vidner om, at når alle står sammen, så findes muligheden også for at nå toppen.

- Der findes et stabilt grundlag i klubben, men det, som tiltrak mig, er frem for alt potentialet, som findes i både den eksisterende stab, spillere og trænere.

- Jeg vil være en del af, at vi sammen med fansene og samarbejdspartnerne vil påbegynde jagten på at opnå drømme, der er større, end hvad vi hidtil har opnået, siger Björn Wesström.

Svenskeren flytter til Odense, når han tiltræder stillingen som fodbolddirektør i OB 1. januar 2022.