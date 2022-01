OB henter landsholdsspiller

Transfervinduets afslutning nærmer sig med hastige skridt, og det har man tilsyneladende også noteret sig i Odense.

OB oplyser således lørdag formiddag, at man har hentet den australske landsholdsspiller Joel King i Sydney FC.

Den 21-årige venstreback kommer til OB på en aftale, der løber frem til sommeren 2025.

- Vi har fået en rigtig spændende mulighed for at hente Joel, og vi er sikre på, at han vil kunne bidrage meget med sine evner. I OB skal han være med til at øge konkurrencen i truppen, og det giver os samtidigt nogle andre muligheder i forhold til konstellationen i fireback-kæden, siger sportschef i OB, Michael Hemmingsen.

Sydney FC blev i sidste sæson nummer to i den bedste australske liga, og Joel King blev i sommer kåret til årets unge spiller i ligaen.

Han er i øjeblikket af sted med Australiens landshold, hvor han netop har debuteret mod Vietnam. Han spillede samtlige gruppekampe for Australien ved OL sidste sommer.

- Jeg glæder mig rigtig meget over skiftet til OB, som jeg ser som en ambitiøs fodboldklub. Nu glæder jeg mig til at prøve kræfter med den danske Superliga, og jeg glæder mig meget til at møde mine holdkammerater og klubbens fans. De kan begge se frem til at møde en spiller, der leverer hårdt arbejde og altid giver sig 100%, siger Joel King.

Forsvarsspilleren rejser direkte fra Australiens landskamp mod Oman tirsdag til OB's træningslejr i Tyrkiet.