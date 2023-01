OB henter Serie A-spiller

Efter en succesfuld prøvetræning har OB hentet den 21-årige offensivspiller Musa Juwara ind til sin førsteholdstrup.

Han kommer til fra italienske Bologna FC på en lejeaftale med købsoption, skriver OB på sin hjemmeside.

- Musa er en offensiv spiller, der har vist kvaliteter, som allerede på kort sigt bidrager til, hvordan vi ønsker at udvikle vores spillestil.

- Han har god teknik samt høj fart og et stort løbepensum, som vil hjælpe holdet i begge retninger, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Juwara står noteret for 13 førsteholdskampe for Bologna samt lejeophold i Crotone og Boavista.

Han bliver i OB blandt andre holdkammerat med landsmanden Alasana Manneh.

- Jeg er meget glad for at være her, da OB er en stor klub med dygtige spillere. Jeg talte med Alasana om klubben, og han efterlod ingen tvivl om, at jeg skulle spille her.

- Jeg har fået et godt indtryk af klubben, hvor alle har taget godt imod mig som en stor familie, siger Juwara, der har spillet fire kampe for Gambias A-landshold.

Lejeaftalen frem til udgangen af 2023.