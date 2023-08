OB henter venstreback i 1. division

Superligaklubben OB har hentet venstrebacken Nicklas Mouritsen i 1. divisionsklubben FC Helsingør.

Han har underskrevet en treårig aftale, oplyser OB på sin hjemmeside.

-Vi har ledt efter en spiller, der giver os to naturlige muligheder på venstreback-positionen: En spiller med stærke færdigheder med venstrebenet og en spiller med erfaring, og det får vi med Nicklas.

- Vi ser frem til at begynde arbejdet sammen med Nicklas med det samme, siger fodbolddirektør Björn Wesström.

Den 28-årige Mouritsen har siden januar 2021 repræsenteret FC Helsingør, hvor det i 89 kampe er blevet til 9 mål.

Tidligere har han spillet i FC Roskilde, Lyngby, FC Nordsjælland og Skive. I alt har han spillet 200 kampe i landets to bedste rækker.

- Jeg er utrolig glad og stolt, fordi for mig er OB en stor klub. Det er et skridt, som har været lang tid undervejs for mig og at stå her i dag, er jeg sindssygt glad for, siger Nicklas Mouritsen.

Han træner med OB fredag. OB møder på søndag AGF i Superligaen.