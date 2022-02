OB i skudlinjen: - Vores intention var kun god

OB har lavet en legendetrøje til minde om Lars Høgh, men hans efterladte er utilfreds med, at klubben vil tjene penge på den. Det ærgrer Superliga-mandskabet sig nu over

Det, der skulle være en hyldest til OB's målmandslegende Lars Høgh, er desværre endt som noget andet.

Den tidligere keeper og målmandstræner for herrelandsholdet tabte kampen til kræft 8. december 2021. Siden har hans tidligere klub OB valgt at lave en legendetrøje, hvor noget af overskuddet fra salget skal gå til kræftforskning.

Det lyder umiddelbart som en fin gestus, men familien til Lars Høgh er ikke tilfreds med, at den fynske klub vil tjene penge på trøjen.

- Vi undrer os over, at OB på denne måde bruger vores fars og mands navn kommercielt til at tjene penge uden vores tilsagn. Især set i lyset af at klubbens interesse for og anerkendelse af ham har været totalt fraværende i de sidste mange år, udtaler familien til B.T.

Familiens reaktion ærgrer OB gevaldigt, og klubben er ked af, at det er modtaget på den måde.

Det fortæller OB's direktør Enrico Augustinus til Ekstra Bladet.

- Det er drønhamrende ærgerligt, at et godt initiativ og et forsøg på at samle penge ind bliver overskygget af det her. Vores intention var kun god, fastslår Augustinus.

Lars Høghs familie hævder videre i udtalelsen til B.T., at OB kunne have lavet en hyldest af ham for længst, men de understreger også, at alle donationer til kræftforskning er velkomne.

Skal mindes i Superliga-kamp

Initiativet bliver rigtigt søsat, når OB hjemme spiller mod FC Midtjylland i Superligaen 27. februar, men allerede fra 22. februar starter det officielle salg af hyldesttrøjen.

For hver trøje, der sælges, vil 100 kroner gå til bekæmpelse og forskning i kræft i bugspytkirtlen i samarbejde med NU FESTIVAL.

En festival, som Lars Høgh var med til at stifte i 2021 sammen med blandt andre musikeren Michael Falch.

Det var mandag, at OB udsendte en pressemeddelelse om aktiviteterne 27. februar. Heri lyder det:

- Lars Høgh var kendt som Mr. OB. Ikke kun på grund af sine 817 førsteholdskampe i målet for OB, men i endnu højere grad på grund af sit positive sind og ukrukkede væsen. Høghen var yderst vellidt af alle i og omkring OB, og derfor hylder vi ham til vores næste hjemmekamp.

Lars Høgh blev efter sin aktive fodboldkarriere målmandstræner. Han var tilknyttet flere Superliga-klubber og det danske herrelandshold.

Han blev 62 år gammel.