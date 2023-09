OB kan miste profil: Han er på vej til Italien

Det lugter meget af et skifte for kantspilleren, som lander i støvlelandet fredag

Franco Tongya kan meget snart være fortid i OB.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 21-årige kantspiller nemlig rejst til Italien fredag.

Og det stemmer meget godt overens med, at Superliga-klubben har modtaget et bud fra Feralpisalò.

Som Ekstra Bladet forstår det, rejste Franco Tongya mod støvlelandet for nogle timer siden for at besøge Serie B-klubben.

Det forklarer ligeledes, hvorfor Superliga-profilen ikke er en del af Andreas Alms trup til fredagens kamp mod Vejle i Superligaen.

Foto: Jens Dresling

Han har således fået fri af sin arbejdsgiver til at finde en ny klub.

Hvis det ender med en transfer, så venter der Franco Tongya en seriøs udfordring i Italien.

Feralpisalò har fået en skrækkelig start på den nye sæson, hvor det er blevet til nul point i tre kampe. Derudover har klubben endnu sæsonens første mål til gode.

Derfor indtager Franco Tongyas mulige nye arbejdsgiver sidstepladsen i Italiens næstbedste fodboldrække.

Det bliver også et kort ophold i Danmark for kantspilleren, som kom til OB fra Marseilles reservehold sidste sommer.