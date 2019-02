OB kan score kassen på ung angriber

New York Red Bulls er parat med 15 mio. kr. for OB-kometen Mathias Jørgensen

OB står på tærsklen til et af de største salg i ti år.

Den blot 18-årige angrebskomet Mathias Jørgensen er på vej til New York Red Bulls i en handel, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger lige omkring 15 mio. kroner. Fyens Stiftstidende kunne som de første sætte navn på den købende klub tirsdag eftermiddag.

Dermed er det kun salget af Kalilou Traoré til Sochaux, der de seneste ti år overhovedet kan matche det beløb, som fynboerne står til at score i denne omgang.

Mathias Jørgensen kom til Ådalen for to år siden fra FC Nordsjælland. Han fik sin første kamp for striberne sidste forår, og han gjorde for alvor opmærksom på sig selv med scoringer i sæsonens første to kampe mod Vendsyssel FF og Sønderjyske.

Den lynhurtige angriber var udset til en nøglerolle i OB-angrebet i foråret, hvor han var blandt de varmeste kandidater til at spille i rollen som Bashkim Kadriis makker i det fynske angreb.

Så vidt kommer det ikke. OB meddelte i starten af ugen, at 'Mathias Jørgensen har fået fri fra træning i Ådalen, for at han de kommende dage kan undersøge en interessant mulighed i forhold til et eventuelt klubskifte.'

Den tur går altså til New York, hvor vi må håbe, det går OB-gutten bedre end Vejle-spilleren Brian Nielsen, der fik chancen i 2010, men fik smadret sit ophold af en grim knæskade.

