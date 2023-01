OB kigger på Serie A-spiller

OB har besøg af gambieren Musa Juwara, der fra torsdag skal træne med i Ådalen. Det oplyser Superliga-klubben.

Den 21-årige offensivspiller er til dagligt tilknyttet Bologna, men han får ingen spilletid, og derfor er han på jagt efter en ny klub. Den jagt har i første omgang bragt ham til Odense, hvor OB den kommende tid skal se ham an.

- Prøvetræning er normalt ikke en form for scouting, vi benytter, men der er ingen regel uden undtagelse. I dette tilfælde har spilleren haft for lidt spilletid det seneste år, til at vi kunne evaluere, hvilket potentiale han kunne have for os. Vi tager en beslutning om vores ønske med spilleren inden den 30. januar, siger fodbolddirektør, Björn Wesström.

Björn Wesström vil ikke åbne for meget op omkring, hvad planen er med Juwara. Foto: Lars Poulsen

Musa Juwara har været rundt omkring i støvlelandet, hvor han foruden Bologna kan skrive Chievo, FC Crotone og Torino på CV'et. Han har spillet 13 Serie A-kampe og scoret et enkelt mål - det var i 2020, da han nettede for Bologna i en 2-1-sejr over et Inter-mandskab med blandt andre Christian Eriksen på banen.

Offensivspilleren er noteret for fire A-landskampe for Gambia.