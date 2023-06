OB køber svensk talent

Superliga-klubben OB har torsdag hentet nyt blod til sin offensiv i form af den 19-årige svensker Johannes Selvén.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Kantspilleren har lavet en kontrakt, der gælder til sommeren 2026.

- Johannes har nogle stærke kvaliteter og har vist et stort potentiale. Han er en ung og meget hurtig spiller, som vi håber, at kunne udvikle til at have kampafgørende kvaliteter i Superligaen, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Selvén ankommer på en fri transfer, efter at han har forladt IFK Göteborg. Her nåede han to førsteholdskampe, ligesom han fik tre kampe for Örgryte som lejesvend i foråret.

OB har netop solgt offensivspillerne Yankuba Minteh og Jakob Breum til henholdsvis Newcastle og Go Ahead Eagles. Ind er ud over Selvén kommet den 21-årige svensker Rami Al-Hajj fra Heerenveen.