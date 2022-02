OB ombestemmer sig i Høgh-sag

Fodboldklubben OB vil donere hele overskuddet fra salget af en Lars Høgh-hyldesttrøje til kræftforskning.

Det meddeler Superliga-klubben onsdag på sin hjemmeside.

I første omgang havde OB meldt ud, at den ville donere 100 kroner pr. solgt spillertrøje, men det medførte kritik fra familien til den nu afdøde målmand og klublegende.

- Vi er kede af den modtagelse, nyheden fik, og derfor har vi besluttet, at hele overskuddet fra trøjesalget går ubeskåret til kræftforskning, skriver OB på sin hjemmeside.

Tirsdag reagerede de efterladte til Lars Høgh med undren, da det kom frem, at OB havde planer om at lave en hyldesttrøje.

- Det er ikke i familiens ånd, at OB skal tjene penge på velgørenhed, der udspringer af Lars' sygdom, skrev familien i en udtalelse til B.T.

Lars Høgh døde i december efter længere tids kræftsygdom. Han blev 62 år og spillede hele sin karriere i OB, hvor han nåede 817 førsteholdskampe for Odense-klubben.

OB oplyser desuden, at klubben agter at hylde Lars Høgh i årets første hjemmekamp 27. februar mod FC Midtjylland. Her vil samtlige fynske spillertrøjer blive bortauktioneret til fordel for kræftforskning.

OB indleder forårssæsonen i Superligaen på søndag på udebane mod FC København.