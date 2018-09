OB smadrer Horsens i storsejr

ODENSE (Ekstra Bladet): Bashkim Kadrii slog til i sin anden ligakamp for OB efter ’hjemkomsten’, og så lykkedes det endelig for OB ikke bare at vinde en kamp – men oven i købet på hjemmebane.

Bashkim Kadrii i første halvleg og Jacob Barrett Laursen syv minutter før tid bankede de afgørende scoringer ind i et opgør, der over lange stræk var mindre end chancefattigt.

At Nicklas Helenius i en kontra og Jacob Barrett Laursen med et tordendrøn via overliggeren efter et raid over en halv banelængde så oven i købet kunne cementere sejren til 4-0 kort før tid gjorde naturligvis ikke begejstringen blandt blot 4365 tilskuere mindre – men cifrene lyver en anelse:

Der var ikke tale om OB-dominans før til sidst i den kamp, og Horsens-spillerne var med hele vejen til det 83. minut – og 2-0 på tavlen.

Ingen af holdene var parate til at løbe store risici, og samtlige forsikringspolicer og kaskoforsikringer blev omtrent gransket før hver eneste aflevering under 30 meter. Dem var der ikke så mange af – derimod rigeligt af de lange, hvor begge hold konstant havde en bataljon af spillere stående bag bolden.

Normalt plejer en scoring at løsne på tøjlerne i sådan nogle kampe. Ikke i denne. Der skulle mindst to til! Og da Jens Jakob Thomasen kom løbende ind i en sjældent perfekt aflevering på et lige så sjældent OB-kontraangreb i anden halvleg og scorede, var tiden stort set løbet ud for de gule fra Horsens.

Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

OB kom tidligt foran, Horsens blev stående, hvor de var første halvleg ud. Det vil sige med begge angribere syd for midtercirklen det meste af tiden. Ført efter pausen kom østjyderne pulsende mod Sten Grytebusts kasse og skabte med indskiftninger af tårnhøje spillere som indkast-kongen Mikkel Qvist og Mathias Kristensen ravage under ethvert indkast og dødbold.

Første halvleg var utroligt økologisk og kostede i hvert fald ikke voldhugst af finske eller lettiske træer til papirindustrien, og notaterne fra de første 45 minutter kan stort set begrænses til følgende højdepunkter:

Bashkims Kadriis bum-bang-flæk i det 11. minut, da en hård og præcis diagonalaflevering landede med et dumpt drøn i brystkassen på Jacob Barrett, der efterfølgende lagde kuglen ind i fødderne på den unge OB’er, der så igen hårdt presset fik ’hjælp’ af en Horsens-forsvarer og lagt bolden på tværs til Bashkim Kadrii.

Og den viltre og opportunistiske angriber hamrede den fladt og utageligt ind bag Matej Delac til noget, det vil være synd at kalde overdøvende jubel – for så mange tilskuere var heller ikke valfartet til Bolbro på en råkold første efterårsaften i september.

Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

Peter Nymann kunne have udlignet i første halvlegs overtid, da backen bankede bolden hårdt og fladt mod det korte hjørne, og kun en lyn-refleks fra Sten Grytebust forhindrede skuffelsen i at brede sig på et stadion, hvor de mest hardcore fans åbenlyst stadig boykotter de stribede.

Prisen for den største Hollywood-aktion må så gå til Sivert Heltne Nilsen, der lod sig falde til græsset, som var han blevet truffet af en uppercut fra Anthony Joshua. Forinden var han blevet fældet af Bashkim Kadrii og Jonas Drachmann, men det stunt giver i hvert fald ikke adgang til teaterskolen i Bergen og omegn sådan lige med det første. Drachmann og Heltne Nilsen slap begge med solide formaninger fra Sandi Putros.

Aftenens akrobatiske aktion stod Sten Grytebust også for, da han med én hånd tog sig af et indlæg og greb kuglen som var det en tennisbold.

Albani valgte minsandten at give en omgang til samtlige tilskuere. Skål!

