OB-spiller: Svært at takke nej til Beckham

Den nuværende OB-spiller Ryan Johnson Laursen fortæller selv, at han kan bekræfte interessen fra Inter Miami, som B.T. og efterfølgende flere medier skrev om i sidste uge.

Det fortæller spilleren i et interview med mediet Stemmer Fra Ådalen.

Her kommer han også ind på, hvorfor skiftet til Inter Miami kunne være sjovt at prøve for ham.

- Jeg har ikke så meget at sige, men jeg kan bekræfte det hele. Der er intet, der er løgn. Det ville være et eventyr, men så længe jeg er i OB så er det OB, jeg har fokus på, siger han ifølge obstemmer.dk og fortsætter:

- Nu døjer jeg selvfølgelig med min skade, men jeg tror også, at det ville være svært for mange fodboldspillere at takke nej til eksempelvis at spille med stor stjerne som Gonzalo Higuain, siger han.

Yderligere forklarer den 29-årige højreback, at skiftet til USA er særligt interessant for ham, fordi han både har et amerikansk og dansk statsborgerskab og dermed kan skifte til Inter Miami.

Ryan Johnson Laursen har et år tilbage af sin kontrakt med OB.

På nuværende tidspunkt døjer han med en muskelskade i sit venstre ben.

