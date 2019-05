OB-træner inden Brøndby-FCM: - Jeg håber, de er blevet ædru

FARUM (Ekstra Bladet): De medrejsende fynske fans sang både om bronze og Europa, men det var nu mest før pausen …

For de så deres helte smide en 2-0-føring væk i Farum mod FC Nordsjælland, og OB gav dermed Brøndby en livline i kampen om metal og en europæisk plads i den kommende sæson.

- Isoleret set er et point ude mod FC Nordsjælland fint, men når man fører 2-0, føles det som et nederlag. Det er klart.

- Vi havde mulighed for at hægte Brøndby af og er skuffede over, at det ikke lykkedes. Nu har vi inviteret Brøndby indenfor, sagde OB-træner Jakob Michelsen efter en underholdende affære i det nordsjællandske.

Har bedre målscore

OB har lige nu et forspring til Brøndby på seks point, men klubben fra Vestegnen har en bedre målscore end fynboerne.

Det betyder, at de med en sejr over FC Midtjylland på Brøndby Stadion og tre point i Odense i sidste runde vil gå forbi OB i tabellen.

Oliver Lund (i midten) bragte tidligt OB på sejrskurs i Farum, men fynboerne formøblede en 2-0-føring. Foto: Lars Poulsen

Jakob Michelsen & co. skal håbe på midtjysk hjælp mandag, men troen på de nykårede pokalvindere var umiddelbart ikke stor.

- Det bliver spændende at se, hvad FC Midtjylland kommer med - og hvor ædru de er blevet! sagde Michelsen, der havde foretrukket, at pokalfinalen blev spillet efter sæsonen var afsluttet:

- Det er ikke, fordi det går ud over os, men man kan diskutere, om pokalfinalen ligger hensigtsmæssigt.

- Jeg ville i hvert fald gerne have mødt FC Midtjylland mandag i stedet for i anden runde af slutspillet.

Masser af ramasjang

I OB er der lagt op til sæsonrekord, når sidste runde afvikles lørdag.

Ja, der bliver ligefrem talt om, at Odense Stadion kan blive udsolgt til braget, hvor fynboerne skal forsøge at kvalificere sig til europæisk fodbold for første gang siden 2011.

- Der bliver masser af ramasjang. Jeg sagde inden slutspillet, at det ville blive afgjort i sidste runde, og det viser sig at holde stik.

- Vi har inviteret Brøndby og Esbjerg indenfor, men det gør der ikke mindre sjovt. Vi er glade for, at vi stadig er med i det helt til det sidste, sagde Jakob Michelsen, mens Oliver Lund så frem til en happy ending i H.C. Andersens by.

- Forhåbentlig trækker vi det længste strå. Det bliver en knaldhamrende fed kamp på hjemmebane, hvor hele Odense kommer på stadion.

- Det kommer til at koge, lovede den hårdtarbejdende altmuligmand, der i Farum hurtigt bragte OB foran og fik tilhængere til at synge om både bronze og Europa.

