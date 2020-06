OB-træner også i spidsen torsdag

Sportsredaktør forstår beslutningen om ikke at fyre Jakob Michelsen men kalder den også for ’modig grænsende til det meget dristige’

Det er vanskeligt at gætte kvalificeret på den helt nøjagtige temperatur i sædet under OB-træner Jakob Michelsen, men han bliver hverken fyret i dag eller i morgen.

Det bekræftede klubbens sportschef Michael Hemmingsen overfor Sport Fyn tirsdag med ordene ’at Jakob Michelsen også står i spidsen for OB-truppen torsdag aften’.

Her skal fynboerne, der mandag aften så forsmædeligt tabte med hele 0-6 hos bundholdet Silkeborg, ud i noget, der på forhånd ligner lidt af en skæbnekamp mod Sønderjyske.

Et nederlag til Sønderjyske kan nemlig betyde, at OB kommer i akut nedrykningsfare – og ikke mindst hvis Lyngby hjemme slår Silkeborg.

OB led mandag aften sit største nederlag siden november 1991, hvor fynboerne tabte 0-6 hjemme til Næstved. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge artiklens forfatter, sportsredaktør på Fyens Stiftstidende Leif Rasmussen, giver det på den baggrund god mening, at Jakob Michelsen også har hånden på roret under den kamp.

Han føler da også, at det er svært at klandre cheftræneren, at han på det seneste er blevet tæppebombet med nye meldinger fra skadestuen.

OB har stået i en næsten ufatteligt omfattende skadesituation siden genoptagelsen af Superligaen, og listen blev ikke kortere mod Silkeborg.

Alligevel kalder han beslutningen om at frede Jakob Michelsen for ’modig grænsende til det meget dristige’.

- En træner havde næppe undgået en fyreseddel i ret mange andre ligaer, hvis han havde tabt 0-6 til det absolutte bundhold og kun vundet en enkelt gang i de foregående 12 kampe, påpeger Leif Rasmussen.

OB-træneren havde dagen derpå indkaldt spillerne til restitutionstræning i Odense ved middagstid. En træningsseance, der skulle foregå både i de nye lokaler i Superliga-huset i Ådalen samt på banen ved Falen.

