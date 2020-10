OB's skurk: Den værste dag i mit liv

Issam Jebali blev fynsk skurk med et tidligt rødt kort – det blev dyrt til sidst

ODENSE (Ekstra Bladet): Kampen døde på sin vis efter 22 minutter.

OB’s brandvarme tuneser Issam Jebali sparkede og ramte Vejles Saeid Ezzatollahi, og så mente både dommer og kollegerne i VARevognen udenfor, at tuneseren skulle afspadsere.

- De andre spillere kæmpede alt, hvad de kunne. Det er hårdt at spille ti mod 11 i så lang tid, og selvfølgelig fik mit røde kort stor indflydelse på kampen og resultatet, sige en brødebetynget Issam Jebali.

Var du frustreret?

- Overhovedet ikke. Jeg ville bare erobre bolden, og… Ja… Når du ser den på skærmen, ser det måske værre ud.. Helt ærligt!

- Jeg prøvede ikke at ramme ham, men der var kontakt uden stor kraft. Det var ikke et spark. Jeg forsøgte overhovedet ikke at skade modspilleren, siger han og fortsætter:

- Efter 22 minutter af en kamp er der ikke frustrationer, og det var vel samtidig mit første frispark. Jeg synes, der normalt i dansk fodbold skal mere til og i hvert fald mere kontakt for at få et rødt kort. Men ikke i dag.

Du er altså ikke enig i det røde kort?

- Helt ærligt nej. Jeg mener, det var for hård en kendelse.

Det er jo ikke nødvendigvis kraften men intentionen, der bliver straffet!

- Det var mit ben, det kan du se bag hans ben, men der var ingen kraft, ingen intention eller noget som helst. Jeg forsøgte ikke engang at begå frispark.

- Dommeren ser det, VAR ser det – men jeg er stadig uenig. Men jeg skal selvfølgelig være smartere næste gang. Det ændrede jo kampen totalt.

Hvordan havde du det, da de scorede?

- Jeg… Jeg tror, dette er den værste dag i min fodboldkarriere. Jeg har ALDRIG følt mig så dårligt tilpas før. Jeg følte, jeg virkelig var klar til denne kamp, jeg havde en masse, jeg ville vise efter en god start for mig personligt i ligaen.

- Alt begyndte så godt, men lige nu er det skidt. Jeg tror, når jeg har sundet mig, at jeg kommer tilbage endnu stærkere.

Dagens matchvinder blev Mads Greve med en stribet fortid for ti år siden. Et flot hovedstød bagover efter hjørne sendte tre point til Vejle.

- Det var fordi, vi ikke spillede særlig godt. Vi kommer en mand op, men så spiller vi for langsomt og er alt for mange bag bolden.

- Det er ikke altid nemt, for OB trækker sig også tilbage, og så bliver det nok også lidt nervøst, fordi alle tænker, man skal vinde, når holdet kommer en mand i overtal så tidligt.

Du har øvet dig meget på det hovedstød ikke?

- Jow, vi laver det til træning hele tiden, hæhæ… Nej, jeg lister mig egentlig bare ud foran forreste stolpe og skal om oftest sende den videre, men jeg følte, jeg var tæt nok på mål, så jeg headede faktisk på kassen, siger Mads Greve på klingende fynsk.

- Jeg havde en rigtig godt tid i OB dengang. Et halvt år i ligatruppen, hvor det desværre ikke blev til kampe her, men jeg nåede da både at brække både armen og foden…

