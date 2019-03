OB's straffe-helt vil i pokalfinalen

ODENSE (Ekstra Bladet): Sten Grytebust stjal helterollen for OB, da han fik serveret muligheden i pokal-kvartfinalen mod Esbjerg.

I straffesparksafgørelsen boltrede OB-keeperen sig og forpurrede tre Esbjerg-forsøg fra pletten.

Først forretten, da han pressede Lasha Parunashvili til at placere sin afslutning så yderligt, at den tog overkanten af overliggeren.

Og så satte nordmanden for alvor gaflen i både hovedret og dessert med redninger på Yuri Yakovenkos forsøg og endelig kulminationen med den afgørende parade mod Jesper Lauridsen.

- Jeg havde det godt. Da vi først fik udlignet til 2-2 i forlængelsen tænkte jeg, at nu måtte det godt ende i straffe, sagde Sten Grytebust til Ekstra Bladet efter kampen.

Begge de to afgørende redninger var spektakulære. Først blev Yakovenkos skud pareret op på overliggeren og efterfølgende puffede han Lauridsens afslutning på stolpen.

- Det kan godt være, at der var marginaler og dygtighed indblandet. Men det var mest dygtighed, smilede han.

- Det er jo ikke første gang, at jeg tager overliggeren i brug til at redde straffespark. Og den første redning jeg får slået op på overliggeren synes jeg faktisk er rigtig god, sagde han og roste sine holdkammerater for indstillingen.

To gange i kampen indhentede OB føringer fra Esbjerg. Og i straffesparkskonkurrencen var Esbjerg også foran to gange.

- Det er høj moral at være bagud fire gange og stadig gå videre, sagde OB-keeperen, der nu drømmer om at komme helt i finalen.

- Jeg har vundet pokalfinalen to gange i Norge, og det er en sindssyg folkefest i Norge, hvor folk bare fester helt vildt i hovedstaden.

- Jeg kan godt forestille mig, at det er noget tilsvarende i Danmark, og jeg ville godt give OB-tilhængerne muligheden for at få den oplevelse i Parken med os. Det vil jeg gerne have med, sagde Sten Grytebust.

