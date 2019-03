Ønsket i Brøndby og FCK: - Bliver ikke arbejdsløs

Han har to gange i træk vundet Tipsbladets 'Det Gyldne Bur', og der er ingen tvivl om, at norske Sten Michael Grytebust fra OB har leveret varen i dansk fodbold.

Målmanden har kontraktudløb til sommer, og onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at keeperen er højt på radaren i både FC København og Brøndby.

De oplysninger er også nået frem til Norge, hvor målmanden for tiden er med det norske landshold. Her ønsker keeperen ikke at tale om de to navngivne klubber, men han vil dog godt sige lidt om fremtiden.

- Jeg bliver heldigvis ikke arbejdsløs. Jeg har nogle interessante muligheder, inklusiv hvor jeg er nu, siger Sten Grytebust til TV 2 Norge og indikerer altså også, at OB står klar med en forlængelse.

Hidtil har nordmanden ikke ønsket at sætte sin signatur på en aftale med OB, og det ligger heller ikke for alvor i kortene, at han er at finde på Fyn i næste sæson.

- Jeg har et godt navn i Danmark. Det er gået godt der de sidste par år, og jeg trives godt, siger målmanden.

Sten Michael Grytebust, 29 år, skiftede til OB i januar 2016 - han kom til klubben fra Aalesund.

