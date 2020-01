Officielt: OB henter endnu en spiller

Det blev til 11 Superliga-kampe i den stribede trøje i efteråret for Alexander Juel Andersen i OB, og nu kan forsvarsspilleren glæde sig over, at der venter flere i foråret.

Klubberne har netop bekræftet, at man har købt forsvarsspilleren fri af NordicBet Liga-klubben Vendsyssel FF.

Den 28-årige forsvarsspiller er værdifuld, fordi han kan spille alle pladser i forsvaret, og så har han rutine, hvilket også er værdifuldt, efter OB tidligere i januar solgte hollandske Ramon Leeuwin til AZ Alkmaar.

- Alexander Juel Andersen greb chancen og har gjort det så godt, at vi fandt det naturligt at lave en ny aftale med ham. Han har spillet en del kampe for os i efteråret, hvor han med sin fleksibilitet og erfaring har vist sit store værd for holdet.

- Han er gennemført professionel og spiller den position, som træneren sætter ham på uden at kny. Han er på den måde en ægte teamplayer, som først og fremmest tænker på holdet og sætter en ære i at forsvare. Han er faldet utroligt godt til i truppen og er meget vellidt.

Tre transfers på plads

- En ægte leder på og udenfor banen, som kender klubben og er fuldt integreret. Vi er meget glade for, at Alexander har villet os og nu bliver på Fyn, siger OBs sportsdirektør, Jesper Hansen, i en pressemeddelelse.

Dermed har OB foretaget sin tredje transfer, siden vinduet åbnede.

Denne er dog den første, som står klar i Ådalen i Odense allerede nu, da både angriber Mart Lieder og kantspiller Emmanuel Sabbi først kommer til OB til sommer, hvor kontrakterne med deres nuværende klubber løber ud.

Det kan nok ikke afvises, at OB også kigger efter yderligere tilgange - endnu en stopper kunne være en mulighed, hvis OB som ventet fortsat skal spille med tre stoppere i foråret.

Alexander Juel Andersen har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022.

Glad Alexander: Jakob har vist mig tillid

- Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at jeg får lov til at fortsætte i OB. Det var oplagt for mig, da jeg kender klubben nu og er faldet godt til både på og udenfor banen. Jakob Michelsen har vist mig tillid, og det betyder, at jeg har fået en del spilletid og været inde i en fin udvikling, som jeg selvfølgelig håber fortsætter, siger Alexander Juel Andersen til OBs hjemmeside og forklarer:

- OB er en meget professionel klub med et godt hold og en fin arbejdskultur. Spiller for spiller er det et stærkt mandskab, som skal have forløst potentialet og indfriet målsætningerne. Det betyder meget, at omklædningsrummet er så godt, for det betyder også, at vi kan stille krav til hinanden. Jeg vil vinde for enhver pris, og det er nemmere og sjovere, når man har det godt med hinanden.

Forsvarsspilleren forlader dermed Vendsyssel et halvt år før kontraktudløb, og han nåede i alt 39 kampe for klubben.

- Vi har solgt Alexander Juel Andersen til OB efter et veloverstået lejeophold i efteråret. Det var succeskriteriet for lejemålet, så det er naturligvis glædeligt for alle parter, at det er lykkes. Vi takker Alexander Juel Andersen for indsatsen i Vendsyssel FF og ønsker ham held og lykke i fremtiden, siger sportsdirektør Ole Nielsen fra Vendsyssel FF.

Udover en fortid i Vendsyssel har Alexander Juel Andersen også spillet i AGF, AC Horsens, Randers og Viborg. Han har kampe fra diverse danske U-landshold på cv'et.

