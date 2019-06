Officielt: Superliga-klub på rov hos nedrykker

OB har sikret sig nyt blod frem mod den kommende sæson.

Ganske som ventet har fynboerne købt den 21-årige midtbanespiller Moses Opondo hos Superliga-nedrykkerne fra Vendsyssel FF.

Opondo har en fortid i AaB's talentafdeling, og nu skal han altså slå sine folder i OB, hvor han har underskrevet en fire-årig aftale.

- Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at hente Moses Opondo til klubben. Han er en ung, spændende spiller, som vi har fulgt i længere tid. Med sin dynamiske spillestil passer godt ind i den måde, som vi gerne vil spille fodbold på i OB. Han er købt til midtbanen, hvor han med sin fysik og energi kan skabe noget mellem begge felter.

- Han har spillet i Danmark i hele sin karriere og bliver nem at integrere i truppen. Han er i fuld gang med at flytte til Odense, og vi glæder os til at se ham i den stribede trøje, siger sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Hovedpersonen selv ser frem til at skifte til OB og dermed forblive i Superligaen.

- Jeg tager til Fyn af flere årsager. OB er en fantastisk klub med stolte traditioner, og man er på vej i den rigtige retning, og det vil jeg meget gerne være en del af. Jeg kan virkelig godt se mig selv i den måde, som trænerne og klubben vil spille fodbold på, og man så jo i sidste sæson, hvor godt det gik.

- Jeg ser mig selv som en otter, men jeg kan også spille andre positioner, og det kan komme hele holdet til gode. Der vil blive sund konkurrence, for der er virkeligt gode spillere i OB. Men når man træner med de bedste, bliver man også selv bedre. Jeg har fået en stor mulighed for at lære af dygtige holdkammerater, og så må jeg arbejde hårdt for at komme på holdet, lyder det fra Moses Opondo.

I den netop afsluttede sæson spillede Moses Opondo 22 Superliga-kampe og scorede fire mål for Vendsyssel FF - han scorede blandt andet i første spillerunde mod OB.

