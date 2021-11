Pinligt af OB: - Aldrig været så trist som fan

Lars Høgh skal hyldes af OB på behørig vis før det er for sent. Sådan lyder kravet fra fansene

Det har gjort ondt i mange fynske hjerter, da det kom frem, at OB-legenden Lars Høgh har følt sig dårligt behandlet af sin hjerteklub.

Lars Høgh skriver i sin selvbiografi, 'Der er antal på alt', at han ikke hørte et ord fra klubben i forbindelse med offentliggørelsen af kræftdiagnose, hvor det ellers strømmede ind med tilkendegivelser fra nær og fjern.

Det er noget, der har bragt sindene i kog i det fynske fanmiljø.

- Jeg har oplevet nedrykning, misset Champions League og masser af resultatmæssige magre år. Men jeg aldrig i mit liv følt mig så trist som OB-fan, som da jeg læste det kapitel i Lars Høghs bog.

Lars Høgh var tydeligt berørt ved sin bogreception tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sådan lyder det fra Asser Vittrup Nielsen, der er mangeårig OB-fan og indehaver af OB-fanmediet 817.dk.

- Det har længe været uklart, hvad OB har ønsket at gøre med en hyldest af Lars Høgh. Og at læse den mangel på menneskelig værdi og empati fra min klub, det er decideret pinligt og rigtig trist, siger Asser Vittrup Nielsen.

Han læser kapitlet som en kritik af særligt daværende sportschef Jesper Hansen, der blev hentet til Fyn for at rydde op i butikken og få styr på økonomien.

Daværende sportschef i OB Jesper Hansen skal ikke alene have skyld af den dårlige håndtering af sagen. Foto: Casper Dalhoff

Derfor mener Asser Vittrup Nielsen heller ikke, at Jesper Hansen alene skal have skylden.

- Jesper Hansen har jo ikke OB i blodet på den måde. Han blev hyret til at udføre en opgave, og så er det skuffende, at han ikke havde blik for OB's historie og Lars Høghs legendariske status blandt fansene. Lars Høgh er næsten større end klubben for mange OB'ere.

- Derfor peger pilen også på folk højere oppe i OB, synes jeg. Der sidder folk, som er lokale og kender alt til OB som kulturinstitution. Blandt andet er Niels Thorborg øverst ansvarlig i klubben, og han burde have blik for betydningen af dette.

- Men er det ikke utopi at forestille sig en klubejer som Niels Thorborg træde ind i håndteringen af en sag som denne?

- Jeg synes tværtimod, det er en mulighed for at vise sit ansigt. Det burde være fordelen ved at være ejet lokalt og ikke have et ejerskab som f.eks. i Esbjerg. OB er ikke bare en hvilken som helst virksomhed. En fodboldklub har fans, og de er kede af, når legender bliver behandlet respektløst.

- Men jeg hører, klubben har noget på vej, så jeg håber og tror på bering af en kultur, der i forvejen er blevet styrket de senere år.

Niels Thorborg burde træde frem i rampelyset for en gang skyld. Foto: Nicolai Brix

- Hvad forventer du som OB-fan, at klubber gør for at hylde Lars Høgh?

- Der har været gode intentioner med Muren og et ambassadørskab, men min klare fornemmelse er, at det slet ikke står mål med Lars Høghs betydning for OB.

- Fansene ønsker sig noget bæredygtigt. Noget, som rækker frem i tiden og viser klubbens taknemmelighed. Enten at en tribune skal bære Lars Høghs navn eller en statue foran stadion. Hvis jura forhindrer dette, så har AaB vist, at det kan lade sig gøre med Børge Bach-huset, siger Asser Vittrup Nielsen.

Lars Høgh har selv udtalt, at han er terminal, og at det nok drejer sig om måneder - ikke år.

Derfor skal der også ske noget nu, mener Asser Vittrup Nielsen.

- Det værste, der kan ske, der er en Richard Møller Nielsen 2.0. Det må ikke ske, og OB vil få hele Fyn på nakken, hvis man glipper muligheden for at hylde Lars Høgh, mens han selv kan opleve det.

OB's officielle fanklub, De Stribede, har fået tilbud om at udtale sig i artiklen, men det har man ikke ønsket på grund af sygdom.