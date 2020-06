Presset OB-træner: - Pilen peger på mig

Krisen kradser på Fyn, hvor de stribede nu ikke har vundet i de seneste ti Superliga-kampe.

Formsvigtet gør, at OB nu stirrer direkte ind i den 'forkerte' nedrykningspulje, hvor er der meget kort vej fra Europa Playoff til de nervepirrende liv-eller-død-kampe.

Det er langt fra godt nok til Fyns fodboldstolthed, og Jakob Michelsen erkender da også presset efterhånden, dog uden at ryste på hånden.

- Sådan er det i fodbold. Hver gang en træner taber, er han tættere på at blive fyret, og så kan du selv lave regnestykket, hvis en træner ikke vinder ti kampe i streg. Det er helt naturligt, pilen peger på cheftræneren.

- Vi har sat os selv under pres med målsætningen om top-seks. Den når vi ikke, og nu tager vi det meget alvorligt, at vi risikerer at blive en del af nedrykningskampen. Jeg synes dog, at spillerne viste god selvtillid og tro på tingene mod AGF, men de var farligere end os, siger Jakob Michelsen.

En trænerfyring er dog slet ikke et tema et OB. Det slog sportschef Michael Hemmingsen fast med al tydelighed over for Ekstra Bladet.

- Det er slet ikke på tale. Nu spørger du, men ellers har en tanke om trænerfyring ikke strejfet mig. Vi optimerer hele tiden, og der har været rigtig fine tegn siden opstarten. Jeg er helt sikker på, at vi har truppen til at klare os godt igennem soæsonen, siger Michael Hemmingsen.

Men hvor længe kan en klub som OB leve med ikke at vinde fodboldkampe?

- Jamen, det kan vi ikke leve med. Vi anser os selv for et top-seks-hold, men det stået klart noget tid, at det opnår vi ikke i år. Der er rigtig mange fine takter i hverdagen, og hvis vi slår Esbjerg på søndag, så kan det hele se meget lysere ud. Ellers må vi krydse den bro, når vi kommer til den.

Har du is nok i maven, David!

