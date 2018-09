Raser over ulovligt mål: - Dommeren undskyldte omgående

SE ALBUE-MÅLET OG DOMMERENS KOMMENTAR I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN

ESBJERG (Ekstra Bladet): Angriberne svigtede igen i afslutningerne og markeringerne svigtede igen på dødbolde. Begge dele symptomer på den fynske syge dette efterår, som bestemt ikke er gået OB’s vej på trods af lindring de seneste runder.

Men fredag aften var det ikke kun OB’erne selv, der svigtede. Også dommer Mikkel Redder spillede en uheldig hovedrolle. Særligt ved 1-0 målet, som Jacob Lungi Sørensen satte ind med armen, bragte fynboerne op i det røde felt.

- Det var sgu halvkontroversielt, hvis jeg skal sige det mildt, lød det fra OB’s Jeppe Tverskov, der tydeligt vejede sine ord på en vægtskål, inden han udtalte sig yderligere.

- Først og fremmest var der et kæmpe frispark, da deres angriber (Yuri Yakovenko, red.) gik direkte i ryggen på mig midt på banen. Så løb Esbjerg ned og fik et frispark, og i sidste ende scorede de med armen. Så står man med en meget lang næse, og dommeren undskyldte omgående til mig, fordi han ikke gav mig frispark, sagde en ærgerlig Jeppe Tverskov.

Jakob Michelsen er heller ikke helt tilfreds. Foto: John Randeris / Ritzau Scanpix

Esbjergs 'kontroversielle' målscorer, Jacob Lungi Sørensen, havde ikke mange ord at sige om situationen.

- Jeg så den ikke, for jeg havde lukkede øjne, da jeg blev sparket i ansigtet. Men jeg kan forstå, det var armen, jeg scorede med. Selv om det ikke var med vilje, så var det nok meget godt, dommeren ikke så det, sagde Lungi og luskede videre med tre point og et sår i ansigtet.

Jakob Michelsen ville ikke bruge meget krudt på at skyde efter Mikkel Redder, men OB-træneren var nødsaget til at kommentere-1-0 målet.

- Det er jo en beslutning, dommeren skal træffe på et splitsekund, og jeg er sikker på, han fortryder den nu. Det er ekstra ærgerligt, når man kan se på tv, at bolden bliver sat over stregen med armen. Den mulighed har dommeren ikke, og man skal passe på, hvad man ønsker, med det er lige før, jeg ville ønske, han kunne have set situationen med VAR.

Der var flere tvivlsomme situationer i kampen, og blandt andet burde Markus Halsti have været vist ud for at stoppe et kontraangreb med - med hånden…

Alligevel var Jakob Michelsen mest interesseret i at forklare, at situationen nok skal vende i Odense, selv om det langt fra var første gang, holdet var uskarpe i afslutninger og markeringer på dødbolde.

- Jeg kan forklare nederlaget ved at trykke copy paste på din computer, for jeg har stået her før. Vi havde flest og størst chancer, men nul mål, sagde Jakob Michelsen og fortsatte.

- Vi er for uskarpe i begge felter, men jeg er alligevel sikker på, vi gør det rette. Al historik viser, at det hold, der på sigt skaber flest og størst muligheder, også vinder kampene. Men det er ekstra bittert at sige det, for det er vel tredje eller fjerde gang, jeg står og hører mig selv komme med det udsagn.

OB er næstsidst i Superligaen med seks point i ni kampe.

