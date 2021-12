Rørende scener i Odense

Der blev holdt et minuts stilhed inden OB's træning for at mindes Lars Høgh

817 af slagsen.

Han er med afstand den spiller med flest kampe for OB's førstehold. Der er hele 394 ned til nummer to på listen.

Lars Høgh gik onsdag bort som 62-årig efter længere tids kræftsygom.

Torsdag formiddag blev han i mindet i Ådalen inden Superliga-mandskabets træning.

I snevejret stillede spillerne sig rundt på midtercirklen, inden Høghs tidligere holdkammerat og nuværende sportschef i OB, Michael Hemmingsen, fortalte spillerne, at der blev holdt et minuts stilhed.

Efter stilheden klappede spillerne af ikonet med flest kampe i OB's historie.

- Først og fremmest går vores tanker til Lars' familie. Det er svært at få sat ord på, hvor stor en betydning han har haft for en masse mennesker. Lars var en, der samlede folk - både på fodboldbanen og udenfor, siger Hemmingsen til Ekstra Bladet. Se hele interviewet her:

OB skriver, at der er mulighed for at komme forbi stadionet og besøge 'Høghens Mur'.

Superliga-klubben har også hyldet Høgh på sin hjemmeside, hvor de under overskriften 'En legende er gået bort' blandt andet skriver:

'Lars Høgh er kendt som Mr. OB. Ikke kun på grund af sine 817 førsteholdskampe i målet for OB. Han er det i endnu højere grad på grund af sit positive sind og ukrukkede væsen.'

