Ryster på hovedet over vanvittig episode: - Håbløst

Der var smil på læberne.

Torsdag trænede OB i Ådalen, og blot en halv time inden træningen havde klubben sendt en glædelig nyhed ud til fansene.

Stortalentet Yankuba Minteh er tilbage.

Holdkammerat Jeppe Tverskov er ærgerlig over den episode, som 18-årige Minteh har været udsat for.

- Det gik fra at være en sag, hvor han havde taget et lille skridt ved siden af, som vi synes, at vi fik håndteret rigtigt fint, til at vi skulle bruge lidt længere tid på at samle ham op. Nu blev sagen desværre lidt større, end vi havde håbet, siger Tverskov til Ekstra Bladet.

OB-talentet fra Gambia var torsdag tilbage på kunstgræsset i Ådalen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Vi kan ikke gøre så meget andet end at ryste på hovedet og synes, at det er lidt håbløst. Vi kan støtte op omkring ham, og det har hele truppen gjort.

- Jeg håber, han har det godt og er mentalt klar.

I weekenden havde Minteh fået en intern karantæne og spillede ikke mod Randers, da han havde brudt klubbens interne regler - angiveligt fordi han var taget i byen to dage inden forårspremieren.

Herefter var han ifølge OB blev passet op af en gruppe mennesker med truende adfærd og havde også modtaget ubehagelige beskeder, hvorefter han sygemeldte sig, men tre dage senere var han så tilbage.

OB's fodbolddirketør vil ikke fortælle, om klubben har været i kontakt med politiet. Screendump: Tim Kildeborg Jensen

Haft mange samtaler

Fodbolddirektør Björn Wesström forklarer, at klubben holder øje med Mintehs tilstand.

- Kom han til jer og sagde, at han er klar til at træne igen?

- Vi har haft MANGE samtaler både med ham og hans familie. Der var et ønske fra ham om at tage næste skridt og se, hvad vi kan få ud af det. Vi forsøger at passe på, så det ikke går for hurtigt frem.

- Hvordan sikrer du, at han ikke er for hurtigt tilbage i træning?

- Vi har et lægeteam. Vi er mange, der kender ham rimelig godt og læser de signaler, han sender. Vi må hele tiden følge op på det.

- Har I været i kontakt med politiet?

- Hvordan vores sikkerhedsarbejde har set ud, kommer jeg ikke med kommentarer på, men det er klart, at vi passer på vores spillere og deres sikkerhedszoner.

Ekstra Bladet forsøgte at få et interview med Yankuba Minteh, men OB meddelte, at han har brug for ro og var derfor ikke til rådighed for pressen.

Holdkammerat truet: OB-profiler har aldrig prøvet det

Mads Frøkjær har ikke selv i sin karriere haft samme ubehagelige oplevelse som Minteh med at blive passet op af en gruppe mennesker. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hverken Jeppe Tverskov eller Mads Frøkjær har selv prøvet at blive mødt af en gruppe mennesker med truende adfærd i deres karrierer.

- Jeg tror, at vi allesammen har fået en besked på Instagram, siger offensivspilleren Frøkjær.

- Jeg er ikke blevet truet, men det er jo ikke sjovt for nogle.

- Hvis nogle er kede af det og ikke tilpas, når de møder ind til træning, tænker vi allesammen en ekstra gang over tingene. Der er vigtigere ting i livet end fodbold. Vi er her for ham.

Tverskov stemmer i.

- Jeg tror, at i fodbold hører man lidt, når det ikke går så godt, hvis man laver fejl. Det er ofte ikke noget, der sker fysisk foran en. Han har været her i seks måneder. Jeg kan godt forstå, at det har været ekstra voldsomt for ham.

Tverskov og holdkammeraterne var glade for at se Minteh tilbage i Ådalen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Med mod FC Nordsjælland?

Med Minteh tilbage på træningsbanen er spørgsmålet, om han allerede kommer i kamp fredag ude mod topholdet.

- Er han med mod FC Nordsjælland?

- Det er der en mulighed for, ja. Han er fuldt tilgængelig, så det er muligt, siger cheftræner Andreas Alm.

Den svenske træner udelukker ikke, at Minteh kan være med mod FC Nordsjælland fredag. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Spiller han fra start?

- Vi har ikke valgt start-11'eren endnu. Start, på bænken, ikke i truppen - alle muligheder er åbne.

Under torsdagens træning blev der spillet 11 mod 11. Minteh startede ude, men kom hurtigt ind på det hold, hvor mange af de normalt startende spillere optrådte på.

Det kan være en indikation på, at han fredag kan få spilletid.

OB offentliggører sin kamptrup omkring klokken 10.

