Slukker håbet til sidst

Det lignede længe, at AC Horsens kunne puste lidt liv i overlevelseshåbet mod OB, men en scoring i det 90. minut sikrede OB 1-1, da de to mandskaber åbnede nedrykningsspillet i Horsens.

Det var svært at se, hvem der efter et indlæg fik prikket bolden ind til sidst, men OB-angriberen Issam Jebali blev krediteret for målet.

Inden da havde Louka Prip gjort det til 1-0 til hjemmeholdet i første halvleg.

Pointdelingen betyder, at Horsens fortsat har langt op til nedrykningsstregen, hvor der fra sidstepladsen er 11 point op til Vejle over stregen.

OB fører nedrykningsspillet med 29 point i 23 kampe, inden rundens øvrige kampe spilles.

Søndag var OB's spil dog meget usammenhængende kampen igennem, og det haltede med at tilspille sig åbne målchancer.

Første halvleg stod i hjemmeholdets tegn, hvor det gulklædte mandskab ofte var et skridt foran i duellerne.

Horsens var det farligst mandskab på banen, og efter en halv time bankede midtbanespilleren Jonas Thorsen bolden over mål fra en position i feltet.

Det skulle være et forvarsel om, hvad der ventede kort tid efter.

Horsens-kanten Louka Prip headede først bolden på stolpen, inden han fulgte op på sin egen ripost og hamrede Horsens foran 1-0.

OB var længe på vej mod nederlag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I anden halvleg fik OB i perioder lagt et bedre pres på Horsens-mandskabet. Men det gulklædte mandskab forsvarede feltet stærkt og afviste gæsterne gentagne gange.

Symptomatisk for OB’s spil blev det kun lige ved og næsten, men det skulle ændre sig til sidst.

Et hjørnespark blev forlænget og dumpede ned blandt en flok spillere, hvor Jebali så kunne prikke den vigtige udligning ind.

