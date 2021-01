Slut på mysterium: Fremtid på plads

Jørgen Skjelviks situation har været lidt af et mysterium det seneste halve år.

I juli fastslog sportsdirektør Michael Hemmingsen, at nordmanden, der var lejet i 2020, allerede havde underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2023 og dermed var permanent OB-spiller. Dagen efter kunne Jørgen Skjelvik så fortælle, at han altså ikke havde skrevet under på noget.

Nu er der ingen grund til at spekulere mere. Torsdag oplyser OB, Jørgen Skjelviks lejeaftale er blevet vekslet til en permanent aftale frem til sommeren 2023.

- Jørgen har bevist i et år nu, at han er en god mand for OB, så det er kun glædeligt, at vi har sikret ham på en lang kontrakt. Han er god i begge ender af banen, hvor han både kan rydde op og sætte sine holdkammerater i scene. Derudover indgår han fint med de andre spillere i truppen, så han er en klar gevinst for klubben. Vi glæder os til at se meget mere til Jørgens kvaliteter i den stribede trøje, siger Michael Hemmingsen.

Den 29-årige venstre back er glad for, at han kan blive i OB.

- Det var dejligt at få det på plads, og nu er der ro på i en lang periode. Der var allerede en del spillere, som kunne udfylde pladsen i venstre side, da jeg kom til, og jeg skulle kæmpe hårdt for spilletid. Jeg faldt dog ret hurtigt til og blev glad for at være i klubben, så det er helt naturligt nu at skrive kontrakt med OB, siger Jørgen Skjelvik og fortsætter:

- Jeg synes, at der er et spændende potentiale her, og det er virkelig fedt, at vi er flyttet ind i det nye Superligahus med fine faciliteter og friske baner. Vi har et godt sammenhold, og jeg nyder at komme i Ådalen. Byen er også dejlig at færdes i, så det var egentlig en 'no-brainer' at blive her.

Jørgen Skjelvik har foreløbig spillet 21 kampe og scoret et enkelt mål for OB.

Lykkelig Delaney: - Min største præstation

Landsholdets bedste scoringer: Her er deres koner og kærester

Fyrværkeri i øjet: Nu taler han for første gang

Schöne løst fra sin kontrakt

Daniel Aggers kloakfirma hevet i retten

Medie: Ajax byder på PL-angriber

Thomas Frank nomineret

De tjente mest: Kong Christian på tronen