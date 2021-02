Sne-panik i Superligaen

Masser af frivillige har hjulpet OB med at skovle sne væk fra banen

Se Braithwaite og Barcelona onsdag kl. 21 i Copa del Rey lige her (+)

Danmark er ramt af snevejr, men kl. 18 skal Odense Stadion være klar til, at der kan spilles Superliga mod Lyngby.

- Status er lige nu, at vi er en 30-40 frivillige, som skovler på livet løs inklusiv sportschef Michael Hemmingsen og jeg selv, siger OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, til Ekstra Bladet.

- Nu ser det heldigvis ud til, at sneen er aftagende, så der er håb for, at det nok skal gå.

- Vi har skovlet det hele en gang, men så er der faldet noget igen, men jeg er mere fortrøstningsfuld nu, end jeg var for to timer siden, lad mig sige det sådan.

- Hvad jeg troede, der var en kamp mod tiden for et par timer siden, ser ud til, at det nok skal lykkes, og så er det op til dommeren, når han ankommer.

Klubben beder om, at der ikke kommer flere frivillige til. I stedet kommer U19-holdet til at stå standby fra kl. 16.

Det skyldes, at U19-holdet er testet for corona, og derfor kan være der, når Superliga-truppen ankommer.

- Vi er enormt taknemmelige for, at vores fans og frivillige har smidt alt, hvad de havde derhjemme og kom herud, siger Jack Jørgensen.

SE SNERYDNINGEN I KLIPPET ØVERST

Du kan følge kampen minut for minut på ekstrabladet.dk...

Superliga-profil undskylder udtalelser

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel

De skal redde Brøndbys fremtid