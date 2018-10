Sønderjyske slap nådigt: Det lugtede af rødt

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Signalet er opfanget. Dommerne er kastreret og kører den totalt sikre linje.

Efter to annullerede karantæner på to uger, så er det slut med de opsigtsvækkende - nogle ville kalde det modige - udvisninger.

Her til aften kom det Sønderjyske til gode, da Simon Poulsen klippede benene på OB's Troels Kløve netop da han var på vej solo mod hjemmeholdets mål.

Situationen mindede om Viljormur Davidsens udvisning i samme omgivelser 5. oktober. Udvisningen af Vejle-spillere banede vej for en sikker 3-0 sejr til Sønderjyske.

Den nyudnævnte Superliga-dommer Mikkel Redder tog konsekvenserne af de annullerede karantæner og hev det gule kort op af lommen.

Det fastlåste opgør i Haderslev havde brug for en impuls ude fra for at bryde et yderst fastlåst kamp-mønster.

En udvisning af Simon Poulsen kunne have gjort det, men den kom ikke.

Og så endte den taktisk låste forestilling 0-0 efter en kamp, hvor OB gennem 80 minutter var det bedste mandskab, men i den hektiske slutfase havde hjemmeholdet flere muligheder for at afgøre begivenhederne.

Tættest på kom Alexander Hartmann Bah, da han huggede på overliggeren med ti minutter igen efter en tilfældigt opstået chance.

Men det var en kamp uden mange opmuntringer for de 4024 frysende tilskuere - og selv om det til tider hævdes, at 0-0 kampe kan være underholdende, så må det også konstateres, at 0-0 i aften var helt dækkende for det de to hold leverede.

