Super-keeper afgør straffedrama

ODENSE (Ekstra Bladet): Sten Grytebust viste hvor spektakulær en målmand han er, da OB onsdag aften bookede billet til pokal-semifinalen.

OB-målmanden diskede nemlig op med to fænomenale redninger på straffespark, da OB overvandt stor modgang og eliminerede Esbjerg.

Først parerede han Yuri Yakovenkos straffespark op på overliggeren ved stillingen 2-2.

Da Troels Kløve efterfølgende gjorde det til 3-2 og bragte triumfen inden for rækkevidde, tog den norske målmand atter hovedrollen og viftede Jesper Lauridsens afslutning ud på stolpen.

Odense Stadion eksploderede i ekstase, mens de udmattede Esbjerg spillere sank om på grønsværen.

Efter 120 minutter tog OB pokalbilletten videre og efterlod Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg helt i kulkælderen.

Jeppe Højbjerg spillede et overdådigt efterår, men i Odense måtte Esbjerg-keeperen tage skylden for at kvartfinalen måtte helt ud i straffesparksafgørelse.

Esbjerg-keeperen lod nemlig helt utilgiveligt en ukompliceret afslutning fra blege Jens Jakob Thomasen slippe væk i pokaldramaets forlængede spilletid. Nicklas Helenius var hurtigt over den gratis chance og så var OB på 2-2 efter 107 minutter.

Scoringen var en gave til OB netop som anden halvleg i forlængelsen var gået i gang.

Esbjerg havde nemlig strammet grebet om kampen i forlængelsen var sat i gang. Og det lignede en semifinale, da Joni Kauko tæt under mål puffede 2-1 scoringen ind efter 103 minutter.

Men drømmen brast efter Grytebusts show.

Esbjerg tog teten i den ordinære kamp stik mod fortjeneste. OB var startet kampen klart bedst. Seks nye i forhold til sejren mod AC Horsens gav noget friskt og uforudsigeligt over hjemmeholdet. De fleste angreb strandede dog på den sidste aflevering frem mod Nickals Helenius og Bashkim Kadrii.

Sidst Esbjerg vandt pokalen havde de en lejesvend fra FCK, Youssef Toutouh, til at husere på flanken. Det er åbenbart en god pokalcocktail for vestjyderne. FCK'eren Carlo Holse rykkede efter et kvarter fornemt på tværs foran feltet og sendte Jesper Lauridsen fri over venstrekanten. Esbjerg-backen smækkede millimeterpræcist kuglen modsat til topscorer Adrian Petre, og så gjorde rumæneren det simpelt til 1-0.

Tredje pokalkamp i træk han blev Esbjergs første målscorer. Gæsternes føring var ikke gode nyheder for hjemmeholdet, der gik totalt i stå efter den gode start. Esbjerg stillede sig dybt og forsvarede klogt, mens OB forsøgte at køre angrebene ud over kanterne bare for at læsse indlæg ind i hovedhøjde, hvor Nicklas Helenius ikke kom til sin ret.

Der skulle et par inspirerede indskiftninger fra Jakob Michelsen til for at ændre det - og så gik det hurtigt. Bare to minutter efter Casper Nielsen og Anders K. Jacobsen var kommet ind, var OB på 1-1.

Angrebet iscenesat af Casper Nielsen. Fladt indlæg fra Mikkel Desler, og inde under mål tog Anders K. Jacobsen instinktivt bolden med fodsålen, roterede rundt og huggede bolden ind med hjælp fra overliggeren.

Det lå til en slutspurt fra OB for at udmønte overtaget til sejr. Men det var i stedet Esbjerg i slutfasen, der burde have taget sejren. Carlo Holse blev helt horribelt dømt offside, da han blev sendt solo mod mål ti minutter før tid.

I overtiden valgte dommer Jakob Kehlet så at lade Mikkel Desler slippe, da han fra kort afstand blev ramt på hånden af en Esbjerg--afslutning. Bolden hoppede hen til en helt fri Joni Kauko, der dog ikke fik snert nok i sit skud.

Dermed kunne dramaet fortsætte i forlænget.

Se også: Varsler mytteri hvis Solskjær ikke får jobbet

Se også: FCK'er forstår ikke kritik

Superløn og luksus-liv: Kom med hjem til Danmarks Serie A-styrmand