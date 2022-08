Superliga-boss afviser: - Ikke presset!

Efter kollapset mod FC Midtjylland i seneste runde havde Andreas Alm overskud til at joke om sin jobsikkerhed.

Det overskud var forsvundet efter den sene dukkert mod AGF.

Fynsk farce: Forærede sejren væk

Her lød den nøgterne kampvurdering fra svenskeren, at det var en god præstation men et hårdt resultat.

De hundredvis af rasende striber, der langede ud efter fynboerne, da 'æresrunden' pligtskyldigt skulle løbes efter slutfløjt, er næppe enige.

Der var betænkelige miner hos Andreas Alm under kampen mod AGF. Med god grund. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Fynboerne har ganske enkelt fået en rædderlig sæsonindledning under den svenske cheftræner.

Men Andreas Alm føler sig IKKE presset af situationen med et point i fire kampe og en målscore på 4-11.

- Nej. Det gør jeg ikke! Det ville være et helt forkert fokus for mig, for hvis jeg lod mig påvirke af situationen efter nederlagene, så har jeg det forkerte job, lød det iskoldt fra Andreas Alm, der fortsatte.

Rådslagningen var forgæves. OB smed igen point. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig skal vi til at have nogle point, men en fodboldtræner skal kunne klare modgang. Det er min klare opfattelse, at jeg også er ansat i OB for at kunne klare modgang. Jeg er frustreret over, at vi tabte igen, men jeg er ikke presset, sagde OB-chefen.

OB får en ny chance for sejr om en uge mod Brøndby. Spørgsmålet er, om Andreas Alm også gør det.

