Superliga-boss forsvarer indkøb: - Det er jo ikke basketballspillere

Hvis Andreas Alm i den kommende sæson på nogen måde insinuerer, at han ikke har fået noget at arbejde med, vil Björn Wesström nok bare sukke og ryste på hovedet.

For OB's svenske sportsdirektør har på få uger skovlet nye spillere ind.

Syv tilgange er det blevet til. Forsvarsspillere, midtbanespillere og angribere. Fra Haiti, Sierra Leone, Tyskland, Finland, Ghana og Sverige.

Læg dertil et par salg.

Ingen bekymringer

Tilbage står Alm med ansvaret på banen for, at klassens nye drenge leverer og spiller fynboerne i top seks, men det er Björn Wesström slet ikke urolig for.

- Det bekymrer dig ikke, at han skal spille så mange spillere sammen?

- Nej tværtimod. Det er jo ikke basketballspillere, vi har hentet, som først skal lære at spille fodbold. De er hentet ind som fodboldspillere, og det er jeg sikker på, vi nok skal få styr på, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

Mange af OB's konkurrenter har dårligt nok taget hul på deres transferaktiviteter. Selv er de blåstribede så småt ved at være færdige, fortæller svenskeren.

Kun i tilfælde af salg vil han kigge på, om der skal tilføres forstærkninger til truppen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stiller store krav til sig selv

Ja, man kan roligt sige, at der har været fart på i Ådalen denne sommer. Truppen mødtes første gang mandag efter sommerferien.

- Vi har valgt at søge forandringen i det her vindue, fordi vi ikke er nået med i top seks de andre år. Når det så er sagt, vil vi gerne holde fast i det, som fungerede godt sidste sæson.

- I bund og grund har det handlet om at få truppen på plads så hurtigt som overhovedet muligt, inden Superligaen starter igen.

- Vi skal stille store krav til os selv, og derfor er det vigtigt, at vi har forberedt os på den bedst mulige måde.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Masser af salg

Annonce:

Lader du blikket glide ned over listen af nye navne i OB-trøjen, skal du kigge langt efter et dansk pas, men Wesström køber ikke præmissen om, at han bevidst har undgået at hente danske spillere.

- Er det meningen, at der ikke skal være en dansk stamme i OB?

- Der er en del udenlandske spillere, der har forladt holdet, så truppen har cirka samme balance som før sæsonstarten, siger sportschefen, inden han sætter ord på, i hvilken retning transferstrategien peger.

- Vi skal udvikle vores spillestil, og vi skal arbejde med at hente de spillere, som vi tror på kan gøre det for os, og så skal vi fortsat være en sælgende klub. Til en vis del skal vi have spillere med stort salgspotentiale, og så skal vi have spillere, som tager os tættere på top seks.

- Synes du, at de her indkøb taler for den strategi?

- Ja, det er en god blanding.

Vil ikke sammenlignes med andre klubber

Historien har før vist, at klubber har brændt nallerne på at tilføre for mange nye udenlandske spillere ind på én gang.

Men det preller af på Wesström.

Annonce:

- Vi har gang i en masse ting, og det skal vi gøre på vores måde. Så må vi se, hvordan det går, og evaluere på det efterfølgende.

- Jeg synes ikke, vi kan sammenlignes med, hvordan det tidligere er gået andre klubber.

Seks ud af sommerens syv tilgange er kommet til på frie transferer, og derfor er der stadig godt med penge tilbage i spillerbudgettet, der fik tilført en masse millioner efter kæmpesalget af Yankuba Minteh til Newcastle.

Penge, der ifølge sportschefen blandt andet skal bruges på investeringer i akademi og i banen.