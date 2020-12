Superliga-klub får sidste sæsons topscorer hjem igen

Det var ikke uden dramatik, da Sander Svendsen i sommer blev udlejet fra OB til Brann i hjemlandet.

Aftalen faldt på plads så sent i transfervinduet, at den måtte en tur forbi FIFA for at få det endelige blåstempel. Her blev det fastslået, at det hele gik i orden klokken 23:59:59 på deadlinedag - altså et sekund før, at det var for sent.

Nu vender Sander Svendsen, der i sidste sæson var topscorer for OB, tilbage til Fyn. Bergens Tidende skriver, at lejeaftalen, der udløber ved årets udgang, ikke bliver forlænget, og at Brann ikke umiddelbart pønser på at købe angriberen.

27-årige Sander Svendsen har fået en del spilletid i Brann i efteråret som kantspiller, og det blev til en enkelt scoring i Eliteserien. Den faldt i november mod storklubben Rosenborg.

Sander Svendsen blev som nævnt topscorer i OB i sidste sæson med 13 mål, men alligevel valgte Jakob Michelsen at satse på andre angribere i denne sæson, og så blev nordmanden sendt på leje.

Sander Svendsen har kontrakt med OB frem til sommeren 2023.