Superliga-klub går viralt: - Havde slet ikke forventet det

Det er ikke kun i Danmark, at OB's kontroversielle opvarmningstrøje får meget omtale.

Det gør den også i udlandet.

Her har store medier som Goal delt et billede af fynboernes viking-lignende forsvarskriger, Bjørn Paulsen, som er iført den iøjnefaldende trøje med Odin-symbolet på brystet og den fynske lindorm på ryggen.

Goal har næsten ni millioner følgere på det sociale medie X og svimlende 21 millioner følgere på Facebook. Deres omtale af trøjen har gjort, at andre store sider også har delt trøjen.

OB's kommercielle direktør, Jack Jørgensen, er glad for, at OB havde modet til at 'gøre noget anderledes' med trøjen, men han havde absolut ikke regnet med, at den ville få den internationale omtale, som den har fået.

- Jeg må bare sige, at jeg slet ikke havde forventet, at det ville gå så meget amok med omtalen, udtaler han grinende til Ekstra Bladet.

- Men vi er utroligt glade for, at vi har ramt rigtigt. For os har det handlet om at have modet til at turde. For vi vidste godt, det både kunne blive en dreng og en pige, da vi gjorde det.

Jack Jørgensen fortæller også, at OB har modtaget henvendelser fra folk fra otte forskellige lande, som ønsker at købe trøjen i kølvandet på den vilde interesse fra udlandet.

Kritik var helt som forventet

Det var dog ikke just positive reaktioner, der kom på trøjen, lige da den kom ud.

Danskerne har stået i kø for at kalde trøjen grim og mange har været noget uforstående over for designet. Den reaktion kommer ikke bag på Jack Jørgensen.

- Det var helt som forventet. Vi vidste jo godt, det var en trøje, der delte vandene. Den er jo lidt spektakulær og anderledes, siger han.

Ifølge fynboernes kommercielle direktør var meningen med trøjen at gøre noget, der var anderledes, som skal bevæge OB væk fra deres prædikat som værende 'kedelige'.

- Hele tanken bag det var at gøre noget, der var anderledes, fordi OB er en klub i bevægelse.

- Vi skulle prøve at lave noget, der ikke bare var en opvarmningstrøje, men at lave noget, der signalerede noget mere, siger han.